مراكز الدفاع المدني مستعدة لتأمين السلامة في إجازة العيد

أكد اللواء راشد ثاني المطروشي قائد عام الدفاع المدني بالإنابة اكتمال الاستعدادات بالنسبة لمراكز وفرق الدفاع المدني لتأمين السلامة للمواطنين والمقيمين في الدولة والزوار في فترة اجازة العيد، مشيراً إلى أن جميع المراكز على مستوى الدولة على أهبة الاستعداد لتقديم خدماتها في مجال الدفاع المدني وعلى مدار الساعة.

وقال المطروشي لـ«البيان»: إنه تم خلال الاجتماع الذي عقد امس مع مديري الدفاع المدني على مستوى الدولة مناقشة الخطة الاستراتيجية واستعدادات المراكز في أثناء فترة العيد.

وقال انه تمت مناقشة توفير تجهيزات متكاملة لتأمين السلامة خلال الإجازة وبشكل خاص في أماكن التجمعات مثل مراكز التسوق والشواطئ، حيث تشهد هذه الفترة ارتفاعاً في عدد الزوار للدولة من مختلف الدول وبشكل خاص الدول الخليجية الشقيقة اضافة الى خروج الأهالي والأسر للتنزه سواء في البر أو البحر أو إلى الأماكن السياحية ومراكز التسوق.

واجب

وأفاد اللواء المطروشي بأن أجهزة الدفاع المدني مستعدة دائماً وبشكل خاص خلال مواسم الإجازات والاعياد للقيام بواجبها على اكمل وجه وعلى مدار الساعة، مهيباً بالمواطنين والمقيمين والزوار عدم التردد في الإبلاغ عن اية حوادث قد تقع.

حيث ان فرق الدفاع المدني متأهبة على مدار الساعة لتلقي اي بلاغات أو استفسارات. وناشد قائد عام الدفاع المدني بالإنابة مرتادي البحر الحذر سواء خلال السباحة او غيرها بسبب تقلب الأحوال الجوية في هذا الوقت من السنة وعدم ترك الأبناء او كبار السن دون مراقبة تجنباً لأي حوادث تعكر صفو هذه المناسبة.