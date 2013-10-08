محمد بن راشد: الإمارات في المرتبة الـ16 عالميا في العطاء

صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في سلسلة من التغريدات نشرها صباح اليوم أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الـ16 عالميا في العطاء، ومساعداتها في 2012 بلغت 137 دولة ومنطقة جغرافية حول العالم.

وذكر سموه أنه اطلع من فريق عمل وزارة التنمية والتعاون الدولي على تقرير مساعدات الإمارات الخارجية لعام 2012 والتي بلغت 5.8 مليار درهم، وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم مساعدات مشروطة ولا تنتظر مصالح مقابلة ولا تريد إلا الخير لكافة البشر أينما كانوا وأيا كان عرقهم أو دينهم أو لونهم.

وأشار إلى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، هو رائد العمل الإنساني بلا منافس، والمساعدات التابعة لسموه هي الأعلى بين كافة مؤسسات الدولة سواء كانت حكومية أو خاصة.

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