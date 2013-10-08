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المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب يعقد اجتماعه بالخرطوم

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المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب يعقد اجتماعه بالخرطوم المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب يعقد اجتماعه بالخرطوم

يبحث المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب خلال اجتماعاته التى يستضيفها اتحاد أطباء السودان اليوم وتستمر يومين، إقرار جدول الأعمال وعرض لمحضر اجتماع الأمانة العامة بغزة وعرض تقرير الأمين العام د. عبد المنعم أبو الفتوح، إضافة إلى عرض تقارير اللجان المختلفة التابعة للأمانة العامة.

وأوضح الاتحاد فى بيان له أن اللجان المختلفة ستقوم بعرض أنشطتها ومجالات عملها خلال العام المنصرم وهى لجان الروابط العربية والمعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة، ولجنة مكافحة العدوى، والمركز العربى لمكافحة العمى، ولجنة الإغاثة والطوارئ، والمركز العربى للتوعية الصحية (وعى)، ولجنة التشريعات الصحية، ولجنة القدس، والمركز الثقافى العربى.

وأشار إلى أن أمين صندوق الاتحاد سيعرض أيضا تقريرا لنفقات وموارد الاتحاد، كما سيتم بحث الوضع الصحى فى فلسطين و سوريا و الصومال، إضافة إلى بحث المؤتمر العلمى القادم وتحديد زمان ومكان اجتماع الأمانة العامة والمجلس الأعلى القادم وانتخاب رئيس المجلس الأعلى للاتحاد، إضافة إلى ما يستجد من أعمال.

وقال بيان اتحاد الأطباء العرب الصادر اليوم، الاثنين، إن الأمين العام د. عبد المنعم أبو الفتوح وعددا من قيادات الاتحاد والنقباء العرب سيقومون، على هامش اجتماعات المجلس الأعلى، بافتتاح فرع المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة بالسودان، كما سيقدم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح تقريرا للاجتماع عن نشاط الأمانة العامة خلال الفترة الماضية، ومنذ آخر اجتماع للأمانة العامة، الذى عقد فى قطاع غزة 7 فبراير 2012.
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