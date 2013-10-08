يحيي الجمل: لا أحد يكره "السيسي" سوى الإخوان

كتب : فاطمة النشابي منذ 13 دقيقة

قال الدكتور يحيى الجمل، الفقية القانوني والدستوري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، إن "ثورة 30 يونيو أوجدت شرعية جديدة ودولة جديدة،" مضيفا أن الاحتفالات بالذكرى الـ40 لنصر أكتوبر هذا العام مختلفة، ويرجع ذلك إلى أن الشعب أدرك أنه يملك إرادته بيده".

وعن كلمة الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، في ذكرى النصر، قال "الجمل"، في حوار لـ برنامج "البلد اليوم"، على قناة "صدى البلد"، إنه "يحب الفريق السيسي ويحترمه"، موضحا: "لا أحد يكره السيسي سوى طائفة مع الأسف من المصريين، وهم جماعة الإخوان المسلمين".

وأكد الفقيه الدستوري، انتماء الإخوان لإسرائيل وأمريكا، وليس للشعب المصري، مشيرًا إلى أنهم نجحوا نجاحًا ساحقا في أن يجعلوا الشعب يكرههم.