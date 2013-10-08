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حماس تستنكر تعزية عباس فى وفاة الخاحام "عوفاديا يوسيف"

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حماس تستنكر تعزية عباس فى وفاة الخاحام "عوفاديا يوسيف" حماس تستنكر تعزية عباس فى وفاة الخاحام "عوفاديا يوسيف"

استنكرت الفلسطينية فى غزة، وحركة حماس التى تقودها، قيام الرئيس محمود عباس بالتعزية فى وفاة الخاحام اليهودى المتطرف والزعيم الروحى لحزب شاس "عوفاديا يوسيف" الذى دعا إلى قتل الفلسطينيين والعرب ووصفهم بالأفاعى.

وقال المستشار الإعلامى لرئاسة الوزراء فى غزة طاهر النونو، فى تصريح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم: "إن ما تقوم به سلطة حركة فتح تجاوز كل القيم الأخلاقية لشعبنا خاصة فى ملف الحج الذى بات بوابة للمناكفة السياسية والتعبئة الحزبية بدلا من أن يكون بوابة للرحمة والمغفرة".

وأضاف النونو: "لم يقف الموضوع لهذا الحد فتعزية عباس بموت مجرم مثل عوفاديا يوسيف أمر مس مشاعر كل أبناء الشعب الفلسطينى".

ودعا النونو السلطة فى رام الله للعودة إلى مبادئ الشعب الفلسطينى وأصالته والتوقف عن هذه الممارسات التى لا تخدم إلا الاحتلال وتعزز الانقسام.

وبدورها، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس قيام الرئيس محمود عباس بتعزية الاحتلال الإسرائيلى بموت الحاخام "عوفاديا يوسيف".

وقال الناطق باسم الحركة صلاح البردويل، فى تصريح صحفي: "نستنكر ما صدر على لسان عباس من أسف على موت المجرم الصهيونى المتطرف عوفاديا يوسيف". وأضاف: " نأسف للشعب الفلسطينى على ما قام به عباس لأن "عباس لا يمثل الشعب الفلسطينى فى ذلك" على حد قوله.

وأشار البردويل إلى أن "يوسيف" هو أحد المجرمين الذين هاجموا الشعب الفلسطينى ووصفوهم بالأفاعى التى يجب قتلها، معتبرا "أن كل من يأسف على المتطرف يوسيف هو مثله".وتسائل مستنكرا:" كيف يتم العزاء فى شخص أباح قتل الفلسطينيين وشارك فيه طوال حياته؟".

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مصر 365

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