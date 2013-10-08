قيادى بتيار المستقبل يتهم حزب الله بعقد صفقات سرية تتعلق بالنفط

اتهم النائب اللبنانى أحمد فتفت، عضو كتلة تيار "المستقبل"، قوى 14 آذار التى يقودها حزب الله بإجراء صفقات مهمة تحت الطاولة فى ملف النفط اللبنانى.

وقال "فتفت"، فى تصريح صحفى اليوم، إنه لا يمكن لأحد إلزام لبنان باتفاقات تستمر عشرات السنين تتعلق بمستقبله النفطى، ولذلك فإننا ضد أى اتفاق بهذا الخصوص فى ظل الحكومة الحالية (المستقيلة منذ إبريل الماضى).

ورأى أن اهتمام "8 آذار" بالملف النفطى الغاية منه التهرب من مواجهة الحقيقة، باعتبار أنهم لا يريدون مؤسسات فى البلد، معتبرا أن الصورة قاتمة فى المرحلة المقبلة، متهما "حزب الله" بأنه يركز جهده لكى لا تكون هناك حكومة فى لبنان، خاصة أنهم فى كل مرة يحاولون فرض شروط إضافية، تمهيداً لإحداث فراغ فى رئاسة الجمهورية.

وشدد "فتفت" على أن الحديث عن التمديد للرئيس اللبنانى ميشال سليمان غير مطروح حالياً، وأمر سابق لأوانه، لافتاً إلى أن الرئيس سليمان قال إنه يرفض التمديد له.