الأمير Harry في دبي بكامل أناقته من أجل الخير

حضر الأمير Harry، حفيد ملكة بريطانيا، حفلاً خيرياً أقيم، يوم أمس الإثنين، لصالح أطفال "ليسوتو" المصابين بمرض الإيدز؛ وذلك في تعاون مع مؤسسة الجليلة الخيريّة التي أسّسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي.

وكان قصر "كينزينجتون" قد أعلن أنّ الأمير سيحضر الحفلة، التي أطلق عليها اسم "لا تنسوني"، والتي تُقام في أحد فنادق دبي، ويخصص ريعها لبناء مركز لمساعدة الأطفال المصابين بمرض نقص المناعة، ولمساندتهم في تخطي المشاكل النفسية المصاحبة لهذا المرض.

وغنّت النجمة البريطانية Joss Stone خلال الحفلة، فبدت أنيقة بثوب "ماكسي"، بحضور الممثلة والمقدّمة والمغنية البريطانية Denise van Outen، التي توقف الأميرHarry وألقى التحية عليها، هي والمغنية Stone.

وبدوره، بدا الأمير أنيقاً جداً في بدلة سوداء، بربطة عنق الفراشة (بابيون).

يُذكر أنّ مؤسسة "سينتيبيل" قد أسّسها الأمير Harry والأمير "سيسو" من "ليسوتو" لتوفير المساعدة للأطفال المرضى بالإيدز حتى يتمكنوا من أن يحيوا حياة طبيعية.