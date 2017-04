Gravity في المرتبة الأولى عالمياً

لم يشكّل فيلم George Clooney و Sandra Bullock الجديد Gravity مفاجأة في دخوله مباشرة في المرتبة الأولى على شباك التذاكر العالمي لأنه يستحق هذه المرتبة حيث حصد مبلغ 27.4 مليون دولار وتراجع الفيلم الصيني Young Detective Dee: Rise of the Sea Dragon الى المرتبة الثانية مع 19.5 مليون دولار وعاد فيلم Turbo الى المرتبة الثالثة مع 9.6 مليون دولار ودخل فيلم الرعب Insidious: Chapter 2 في المرتبة الرابعة بعد أن جمع 9.3 مليون دولار كما دخل أيضاً الفيلم الكرتوني Cloudy With a Chance of Meatballs 2 مباشرة في المرتبة الخامسة حيث حصد 8.1 مليون دولار.

في أميركا تمكن أيضاً فيلم Gravity من الدخول مباشرة في المرتبة الأولى حاصداً 55.7 مليون دولار وتراجع الفيلم الكرتوني Cloudy With a Chance of Meatballs 2 الى المرتبة الثانية مع 20.9 مليون دولار، ودخل فيلم Runner, Runner مباشرة في المرتبة الثالثة مع 7.7 مليون دولار. تراجع فيلم Prisoners الى المرتبة الرابعة مع 5.7 مليون دولار وتراجع أيضاً فيلم Rush الى المرتبة الخامسة مع 4.4 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة دخل فيلم Man of Tai Chi مباشرة في المرتبة الأولى حيث شاهده 27554 شخص، وتقدم فيلم Runner, Runner من المرتبة الثالثة الى الثانية مع 14187 مشاهد وتراجع فيلم Rush الى المرتبة الثالثة مع 13832 مشاهد. وبقي فيلم Insidious: Chapter 2 في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 13750 شخص وتراجع فيلم Empire State من المرتبة الأولى الى الخامسة مع 10276 شخص.

في لبنان تمكن الفيلم اللبناني "حبّة لولو" من الصمود في المرتبة الأولى بعد أن شاهده في نهاية الأسبوع 14766 شخص ودخل فيلم الرعب Insidious: Chapter 2 مباشرة في المرتبة الثانية مع 4889 مشاهد كما دخل أيضاً فيلم الممثل Robert De Niro الجديد Malavita مباشرة في المرتبة الثالثة مع 4292 مشاهد وتراجع فيلم Runner, Runner من المرتبة الثانية الى الرابعة مع 4413 مشاهد ودخل فيلم Rush مباشرة في المرتبة الخامسة حيث شاهده 3552 شخص.