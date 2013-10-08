لماذا رفضت لميس مشاركة كريم بطولة مسلسله الجديد؟

أعلنت الممثلة التركية توبا بيوكستون الشهيرة بلميس بأسلوب حضاري عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، عن اعتذارها عن مشاركة زميلها آنجين أكيوريك الشهير بكريم بطولة مسلسله الجديد "عشق المال الكاذب" من خلال تغريدة جاء فيها "سيكون مسلسل "عشق المال الكاذب" مشروع فني رائع، لكنّي قرّرت أن آخذ فترة راحة واستجمام في هذا الوقت لقضاء بعض الوقت مع ابنتيّ التوأمين وزوجي أونور.".

ولم تستغرب الأوساط التركية إعتذار توبا المتوقع، بعد تقاضيها حوالي المليون ومائتيّ ألف دولار مؤخراً من حملة إعلانية لماركة مجوهرات معروفة في الإمارات العربية المتحدة، حيث عادت من دبي منذ أيام بعد تصويرها للحملة الإعلانية، وتعتبر توبا اليوم النجمة التركية الأعلى أجراً إعلانياً في العالم العربي بعد اعتذار زميلتها بيرين سات عن عدد من عروض الإعلانات والأعمال العربية مفضلة البقاء في تركيا حتى إشعار آخر.

وبعد انسحاب توبا من المنافسة انحصرت المنافسة بين الممثلتين جانسو ديري التي لم تعلن أصلاً عن تلقيها عرضاً رسمياً بالعمل فيه وبين الممثلة الغائبة مريم أوزيرلي الشهيرة بالسلطانة هيام التي أعلنت هي الأخرى عن توقفها عن العمل الفني جرّاء حملها في الشهر الخامس حالياً.

وأبدى آلاف المعجبين بآنجين خوفهم من ضم ممثلة جديدة له بدور البطولة بدلاً من الممثلات المحبوبات والشهيرات، وتمنّى البعض منهم أن يعمل ثانيةً مع بيرين سات أو مريم أوزيرلي التي لم تتأثر شعبيتها الكبيرة بين الأتراك جراء إنسحابها من الموسم الرابع من "حريم السلطان" أو حملها غير الشرعي، بل زاد تعاطف جمهورها معها بعد اعترافها بخذلان خطيبها جان أتيش لها.

فمن ستكون شريكة آنجين أكيوريك مريم أو جانسو أو بيرين أو وجه تركي جديد؟ لا أحد يعرف حتى آنجين نفسه.

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