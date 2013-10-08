إكسسوارات أساسية في خزانتك الشتوية

مجموعة الإكسسوارات المخصّصة لهذا الموسم أتت خصيصاً لترسم إطلالاتك المتنوّعة. فمن إطلالة كلاسيكية رصينة، إلى إطلالة دافئة وناعمة، وصولاً الى إطلالات جريئة وعصرية، سوف تتمتعين باقتناء هذه القطع الغنية من الإكسسوارات.

إذا كنت من عاشقات اللون الكحلي، الذي يشكّل أحد أبرز الألوان هذا الموسم، بإمكانك اختيار حذاء "رالف لوران" Ralph Lauren الشتوي وحقيبة "تومي" Tumi لتنعمي بأناقة هذا اللون. ولإطلالة دافئة في هذا الموسم البارد ننصحك باختيار الإكسسوارات التي يزيّنها قماش الفرو الناعم مثل فولار "ويل" Weill وحقيبة "فيرساتشي" Versace وقبعة "مايكل كورس" Michael Kors، كما بإمكانك أن تجمعي دفء الإطلالة وأناقتها مع هذا الحذاء الكحلي والمغطى بالفرو من "توري بورتش" Tory Burch. وإذا كنت تبحثين عن إطلالة جريئة، إليك اللون الأحمر الناري الذي يستقطب الأنظار نحوك ويمنحك إطلالة لافتة والذي زيّن هذا الحذاء الشتوي من "بول كا" Paul Ka والقفازات الجلدية من "بينكو" Pinko. ولا تخلو خياراتك من إطلالة كلاسيكية تحتاجين إليها في بعض المناسبات، والذي يمكنك أن تزينيها بحذاء من الجلد البني من "لويس فويتون" Louis Vuitton أو من الجلد اللماع من "ديور" Dior أو حتى مع قبعة من الشاموا من "مايكل باي مايكل كورس" Michael by Michael Kors. ويبقى أمامك إطلالة عصرية وشبابية تنعمين بها في بعض اللحظات، وتختارين لها حقيبة جلدية مزينة بالمربعات من "سيلين" Celine أو قفازات صوفية من "لاكوست" Lacoste وأيضاً حذاء رياضياً من "ديزيل" Diesel. ولمزيد من الدفء في فصل الشتاء، اخترنا لك حذاء مصنوعاً من الجلد بلون الهافان من "تودز" Tod’s وآخر من الجلد اللماع الأسود من "غوتشي" Gucci وقفازات جلدية من "مالبيري" Mulberry لتضفي على إطلالتك لمسة من الأناقة المتميزة.

فأي الإكسسوارات أعجبتك أكثر لإطلالتك الشتوية؟

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