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فالديز: وقتي في برشلونة انتهى

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فالديز: وقتي في برشلونة انتهى فالديز: وقتي في برشلونة انتهى

جدد فيكتور فالديز حارس برشلونة تأكيده على رحيله عن صفوف البلوجرانا بنهاية تعاقده هذا الموسم، رافضا التراجع عن قراره.

وينتهي تعاقد الحارس صاحب الـ31 عاما مع برشلونة بنهاية الموسم، ويرفض تجديد تعاقده من أجل خوض تحد جديد.

وقال فالديز لإذاعة " أنتينا 3" الإسبانية: "وقتي في برشلونة انتهى، لقد قدموا لي عرضا لتجديد تعاقدي ولكني اتخذت قراري".

وأوضح "أبحث الآن عن تحديات جديدة، فأنا أريد اللعب في بطولة جديدة، وأن أكون مع أسرتي في بلد مختلف".

واستدرك متما "ولكني لازلت أشعر بالحب والدعم من الناس هذا الموسم، وأنا أقدر ذلك".

يذكر أن فالديز خريج أكاديمية الناشئين في برشلونة، وقضى مسيرته الاحترافية كلها لاعبا ضمن صفوف البلوجرانا.

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