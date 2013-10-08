تكليف 30 طبيبا للعمل بمستشفيات الوادي الجديد

كتب : شرف غريب منذ 17 دقيقة

أكد اللواء محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد، أن وزارة الصحة، كلفت 30 طبيبا من أطباء التكليف في الحركة التكميلية الجديدة، للعمل بمستشفيات محافظة الوادي الجديد، والإدارات الصحية التابعة لها.

وقال المحافظ، إن الأطباء الجدد، سيتم توزيعهم على المناطق المحرومة من الخدمات الصحية بالمحافظة، خاصة في المناطق النائية منها مثل درب الأربعين، وقرى مركز الفرافرة، مضيفًا أن المحافظة ستحصل على أعداد أخرى من الأطباء الشهر المقبل لسد العجز في بعض التخصصات، والتي لاتوجد بالمحافظة أو وجود ندرة بها.