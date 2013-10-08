تناول الخضروات والفاكهة ذات الألوان له فوائد على الصحة

كتب : أ ش أ منذ 11 دقيقة

كشفت أحدث الدراسات الهولندية التي أجريت خلال عشر سنوات على 20 ألف متطوع أن النباتات ذات اللون البرتقالي تحمي من إنسداد عضلة القلب وتخفض الإصابة بها بنسبة 26% بحيث يتناول الشخص 25 جراما يوميا من الفاكهة والخضروات ذات اللون البرتقالي أما ذات اللون الأبيض فهي تحمي من السكتات الدماغية بنسبة 9% مع تناول 25 جراما أو أكثر يوميا.

وأوضحت الدراسة أن هذه الصبغة أو المادة التي تعطي النباتات هذه الألوان المختلفة فهي تحميها من الحشرات التي تهاجمها ومن العفن كما أنها تساعد جسم الإنسان على حماية الخلايا وتقيه من مجموعة الأمراض وهي تنتمي لأسرتين كبيرتين هما أسرة الكاروتينويد، المعروفة "بيبتا- كاروتين" هي التي تعطي اللون البرتقالي في الجزر والمشمش و"اليكوبين" الأحمر المتواجد في الطماطم وهي مضادات للأكسدة وتحمي البروتين والحمض النووي والدم.

أما الأسرة الثانية فهي "البوليفينول" هي التي تعطي اللون الأحمر الغامق أو البنفسجي وتوجد في التوت و"كرسيلين" البيضاء الموجودة في التفاح والكمثرى وهي مضادة للالتهابات والميكروبات وتجمد الدم.

تقسم الدراسة هذه النباتات إلى خمسة ألوان أولها الأحمر الموجود في الفراولة والكريز والرمان والبطيخ والفلفل الأحمر والطماطم وهي تقي من سرطان الثدي والرئة وتصلب الشرايين.

أما اللون البنفسجي الموجود في البذنجان والبنجر والتين والكرنب الأحمر والتوت والتين والعنف الأسود وهي تخفف الإحساس بالسيقان الثقيلة وأمراض القلب، وتمنع من تكوين الجلطات الدموية أما اللون الأصفر والبرتقالي الموجود في الجزر والمشمش والمانجو والشمام والبطاطا تمنع ظهور التجاعيد وأمراض القلب والأوعية الدموية.

أما اللون الأخضر الموجود في البروكلي والكرنب الأخضر والكوسة والسبانخ والفاصوليا الخضراء والباسلاء والسلطة تحتوي على فيتامين "بي أ" وتحمي النظر وعمل وظائف القلب وأخيرا اللون الأبيض الموجود في الموز والقرنبيط والتفاح والكمثرى والبطاطس والبصل وتحتوى على فيتامين "دال" الذي يحمي العظام ويحسن من عملية التنفس ويقؤ من الربو.