المتحدث الرسمى للبرلمان الليبى: اختطاف "أبو أنس" مساس بسيادة الدولة

اعتبر عمر حميدان، المتحدث الرسمى باسم المؤتمر الوطنى الليبى "البرلمان"، عملية اختطاف المواطن الليبى أبو أنس الليبى من قبل واشنطن من الأراضى الليبية مساسًا بسيادة الدولة، خاصة وأن ليبيا على استعداد للتعاون ودعم التعاون الدولى فى مسألة القبض على المتهمين فيما يتعلق بالأمن الجنائى.

ونقلت صحيفة "17 فبراير" عن "حميدان"، عقب الاجتماع الموسع لمكتب الرئاسة بالبرلمان بحضور رئيس المؤتمر نورى أبوسهمين والنائب الثانى لرئيس المؤتمر صالح المخزوم، وعدد من أعضاء المؤتمر الوطنى العام، أن الاجتماع ناقش عملية اختطاف المواطن الليبى من قبل قوات أمريكية، ومعرفة وجهة نظر الحكومة فى هذا الخصوص.

وفى السياق ذاته، ذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية أقرت بعدم إبلاغها السلطات الليبية بالعملية التى قامت بها وحدة خاصة أمريكية لاعتقال أبى أنس الليبى، أحد المطلوبين لديها على خلفية تفجيرات السفارة الأمريكية بنيروبى ودار السلام فى عام 1998.

وذكرت صحيفة "17 فبراير"، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى صرح بأن "السلطات الليبية لم يتم إبلاغها مسبقا بهذه العملية جريا على عادة واشنطن فى عدم الدخول فى تفاصيل مثل هذه العمليات مع حكومات أجنبية".

وأضافت الصحيفة أن الوزير الأمريكى اعتبر أن هذه العملية، التى نفذتها وحدة أمريكية خاصة داخل الأراضى الليبية يوم السبت الماضى، عملاً "مناسب وقانوني".