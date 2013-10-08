"التجمع الصيدلى" يطالب وزيرة الصحة كشف حقيقة عدم فاعلية بعض الأدوية

طالب التجمع الصيدلى، وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط بالكشف عن حقيقة الاتهامات المثارة حول ضعف جودة وفاعلية بعض الأدوية المصرية.

وقال التجمع- فى بيان له اليوم الاثنين- إن "كثيرا من الأطباء يكررون مقولة إن هناك أدوية غير فعالة، وهو ما يدفع الصيادلة إلى الإصرار على طلب مستحضرات من شركات بعينها خوفا من عدم فاعلية بعض المستحضرات والتى يشاع عنها ضعف الفاعلية وزيادة نسبة المخاطر فى استخدامها".

وأوضح البيان أنه حرصا من التجمع الصيدلى على سلامة المريض المصرى وثقته فى دوائه وثقة العالم الخارجى فى منتجاتنا الصيدلانية فإنه على وزارة الصحة أن تخرج ببيان رسمى يوضح فيه حقيقة ما يقال.

> من جانبه، قال رئيس التجمع الصيدلى الدكتور صالح منصور إنه "إذا كان ما يقال عن ضعف وفاعلية بعض الأدوية صحيحا فأين وطنية وزراء الصحة المتعاقبين. لماذا يسكتون عن هذه الأدوية والشركات التى تنتجها".

وتساءل "إذا كان ما يثار غير صحيح فما هو غرض هؤلاء المشككين فى سلامة وجودة الأدوية المصرية؟، هل هى تعليمات شركات كبرى لتبرير ارتفاع أسعار أدويتها عن نظرائها المصرية؟".

> وأضاف أن "التجمع الصيدلى يعتبر الكشف عن الحقيقة فى هذا الموضوع هو أهم معاركه حفاظا على سلامة المريض وسمعة الدواء المصرى".

وطالب منصور بضرورة استقلالية منظومة الدواء تحت مظلة قومية كمجلس أعلى للدواء أو هيئة مستقلة تكون أكثر حرصا على هذه المنظومة، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن الأمن الدوائى المصرى.

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