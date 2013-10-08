الجراحة التقليدية فى عمليات الفتق عند الأطفال لا تشترط سنا معينة

ناقش المؤتمر السنوى لجمعية الجراحين المصرية والذى عقد مؤخرا بالإسكندرية موضوع الفتق الاربى الخلقى فى الأطفال، حيث أكد الدكتور ياسر سعد الدين أستاذ الجراحة بطب الإسكندرية أن الأطباء ناقشوا هذا الموضوع فى جلسة متخصصة حيث شملت نقاشا مفتوحا من ذوى الخبرة وأساتذة الجراحة فيما يتعلق بسن إجراء العملية ومضاعفاتها فى الأطفال وأسباب رجوع الفتق بعد إجراء العلمية وإمكانية استخدام منظار البطن فى إجراء عملية الفتق فى الأطفال.

> وقال إن المناقشات توصلت إلى ضرورة عمل عملية الفتق فى الأطفال مباشرة وعاجلا بمجرد التشخيص أيا كان السن.

وأكدوا فى مناقشاتهم أسباب رجوع الفتق بعد الجراحة وأن سببه الأساسى هو عدم احترام تخصص جراحة الأطفال وقيام أطباء غير متخصصين لإجراء العملية لمثل هذه العملية فى مثل هذا السن "الأطفال الرضع" حيث تقتضى الجراحة إلى خبرة ودقة فى مجال جراحة الأطفال.

وأكد الخبراء والأساتذة أنه لا داعى لاستخدام المنظار الجراحى فى إجراء عمليات الفتق فى الأطفال.

حيث إن الجراحة لا تأخذ وقتا طويلا أثناء العملية وتتم العملية بجرح صغير، ويتم خروج الطفل فى نفس اليوم ويتناول الطفل الرضعة بعد ساعة إلى ساعتين من إجراء العملية ويخرج فى كامل صحته.

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