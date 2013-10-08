مجلة نيجيرية: 55 “ملياردير” بأفريقيا بينهم 8 مصريين

ذكرت مجلة “فينشرز” النيجيرية اليوم الثلاثاء أن القارة الأفريقية بها 55 مليارديرا ، وأن نيجيريا يوجد بها 20 ميليارديرا ، بينما يوجد 9 في جنوب أفريقيا و 8 في مصر.

وأضافت المجلة في تقرير لها عن أغني أغنياء القارة ، ان رجل الأعمال النيجيري الحاج عليكو دانجوتي ، رئيس مؤسسة دانجوتي الإستثمارية ، مازال أغني شخصية في القارة الأفريقية حيث قدرت ثروته بأكثر من 20 مليار دولار، وأن أغني امرأة في القارة هي النيجيرية فولومونشو الاكاجي التي تمتلك إحدي شركات البترول حيث قدرت ثروتها بأكثر من 7 مليارات دولار.

ورغم أن المجلة لم تحدد أسماء أغني أغنياء مصر فإنها أشارت الي أن بينهم رجل الأعمال محمد الفايد المقيم بلندن، وأن باقي الأثرياء الأفارقة موجودون في الجزائر وزيمبابوي وسوازلاند وأنجولا.

أ ش أ