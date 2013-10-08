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الأمين العام لأوبك: أسعار النفط الحالية مقبولة ومعقولة للمنتج والمستهلك

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الأمين العام لأوبك: أسعار النفط الحالية مقبولة ومعقولة للمنتج والمستهلك الأمين العام لأوبك: أسعار النفط الحالية مقبولة ومعقولة للمنتج والمستهلك

قال الأمين العام لأوبك عبدالله البدرى، اليوم الثلاثاء، إن النفط الحالية مقبولة ومعقولة للمنتج والمستهلك معا.

وأبلغ البدرى الصحفيين على هامش اجتماع نفطى فى الكويت أن إنتاج النفط والغاز الصخرى لن يؤثر على أوبك، وتوقع أن ينخفض هذا الإنتاج بشدة بعد عام 2018.

وقال الأمين العام دون الخوض فى تفاصيل "الانفراج الأمريكى الإيرانى لن يؤثر سلبا على أسعار النفط".

وتراجعت العقود الآجلة لبرنت تراجعا طفيفا، لكن ظلت فوق 109 دولارات للبرميل، اليوم الثلاثاء، مع عودة إنتاج النفط فى خليج المكسيك إلى معدلاته الطبيعية، بينما تلقى أزمة الميزانية الأمريكية بظلالها على توقعات الطلب فى أكبر بلد مستهلك للخام فى العالم.

كان البدرى قد قال الأسبوع الماضى، إن إنتاج النفط الصخرى فى أمريكا الشمالية لا يقلق أوبك، وإن انخفاض أسعار الخام سينال من الجدوى الاقتصادية للإمدادات الجديدة.

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مصر 365

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