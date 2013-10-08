اليوم.. الأكاديمية العربية للنقل البحرى تحتفل بتخريج دفعة جديدة

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحرى، حفل تخرج طلاب بكالوريوس دفعة يوليو 2013، فرع القاهرة، و ذلك على مدار الثلاثة أيام القادمة، بدءا من غد الثلاثاء حتى الخميس المقبل، فى الساعة السادسة و النصف مساء، بقاعة خوفو بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.

> ويحضر الحفل كل من الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، و سفراء و قناصل الدول العربية والأجنبية، بالإضافة لعدد من الشخصيات العلمية و كبار رجال الدولة و الدبلوماسيين.

وتبدأ فعاليات حفل التخرج بتخريج دفعة كلية الهندسة و التكنولوجيا غدا، و التى يبلغ عددها 561 خريجا، ينتمون إلى جنسيات 11 دولة عربية و أفريقية و أجنبية، و هم مصر والسعودية وسوريا والعراق والأردن وليبيا وفلسطين والسودان ونيجيريا وجيبوتى وأمريكا.

وتستمر فعالياتها لليوم الثانى بتخريج دفعة كلية الإدارة و التكنولوجيا و كلية الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات، و التى يبلغ عددها 383 خريجا، ينتمون إلى جنسيات 12 دولة عربية و أجنبية و أفريقية، وهم مصر و السعودية و الأردن و قطر و ليبيا و العراق و اليمن و البحرين و السودان و فلسطين و نيجريا وكندا.

وتختتم فعالياتها فى يومها الثالث بتخريج دفعة كلية النقل الدولى و اللوجستيات، والتى يبلغ عددها 357 خريجا، ينتمون إلى جنسيات 12 دولة عربية و أفريقية و أجنبية، وهم مصر و السعودية و الأردن و سوريا و اليمن و ليبيا و العراق والسودان وفلسطين وأمريكا وبولندا والدنمارك.

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