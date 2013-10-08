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اليوم.. وزير التعليم يجتمع بمتدربى منصب معاون الوزير

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اليوم.. وزير التعليم يجتمع بمتدربى منصب معاون الوزير اليوم.. وزير التعليم يجتمع بمتدربى منصب معاون الوزير

يعقد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، اجتماعا مع المعلمين الملتحقين بتدريبات تولى مهام منصب "معاون الوزير لشئون المعلمين"، عصر اليوم الثلاثاء، بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة.

ويناقش الوزير مع المعلمين، خلال الاجتماع، طبيعة مهام عملهم خلال الفترة القادمة، خاصة مع قرب انتهائهم من التدريبات.

وتم تأجيل حفل تكريم الـ40 معلما المتدربين، عقب عيد الأضحى المبارك، نظرا لانشغال "أبو النصر"، بسفره لأداء فريضة الحج، ومن المقرر أن يتم عقد الاحتفال فى أول خميس عقب العيد.

وكان قد قرر الدكتور محمود أبو النصر، تعيين معلم ومعلمة كمعاونين للوزير لشئون المعلمين، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، لمتابعة وتلقى شكاوى المعلمين، والعمل على حلها، إلا أن زيادة عدد المتقدمين وارتفاع عدد الملتحقين بالتدريبات لـ40 معلما، دفعه إلى اتخاذ قرار باستغلال تلك الأعداد فى عمل فريق عمل بجميع محافظات ، من خلال تولى المتدربين لمناصب قيادية بالمديريات والإدارات التعليمية.

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مصر 365

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