السيطرة علي حريق بـ 3 منازل بسبب ماس كهربائي بطهطا بسوهاج‎

تلقي اللواء “إبراهيم صابر” مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مركز شرطة طهطا، يفيد بنشوب حريق بحوش ملحق بمنزل “محمود رجب داود” 28 سنة فلاح، و امتد لمنزلين مجاورين ملك كلا من : “حسن عبد النعيم” 57 سنة فلاح، و “أحمد عبد السميع” 57 سنة فلاح.

و لم يسفر عن الحريق ثمة إصابات بأحد، و انحصرت التلفيات في نفوق 8 رأس ماعز و 1 دابة و احتراق بعض المنقولات المنزلية و كمية من البوص والغلال.

و بسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص، وعللوا نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي ونفوا الشبهة الجنائية.

كلف إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2504 إداري المركز وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.