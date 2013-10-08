البورصة تتجاوز عنف «الإخوان» والأسهم تربح 1.5 مليار جنيه

كتب : عبدالرحمن شلبى منذ 1 دقيقة

اختتمت البورصة المصرية تعاملاتها أمس، بمكاسب بلغت 1.5 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المصريين والأجانب، ليغلق رأس المال السوقى للأسهم المقيدة على 381.594 مليار جنيه، متجاهلة أحداث العنف التى وقعت بين أعضاء تنظيم الإخوان والمواطنين، أمس الأول، فى عدد من المحافظات. وارتفع المؤشر الرئيسى egx30 بنسبة 0.69% ليغلق على 5765 نقطة، كما ارتفع مؤشر egx20 بنسبة 0.85% ليغلق على 6755 نقطة. وعلى صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ارتفع مؤشر egx70 بنسبة 0.67% ليغلق على 495 نقطة، كما ارتفع مؤشر egx100 بنسبة 0.83% ليغلق على 829 نقطة. وسجلت السوق قيمة تداول قدرها 373 مليون جنيه، بكمية تداول بلغت 94 مليون سهم عبر تنفيذ 22 ألف عملية. وقال سماسرة إن ما حد من قدرة البورصة على تحقيق مزيد من المكاسب هى موجة جنى الأرباح بتأثير من القوى الشرائية التى استهدفت الأسهم بقوة فى الجلسات الثلاث الأخيرة.