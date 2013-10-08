أحداث يسرقون سيارة عربي بشكل يومي دون علمه

كشف العقيد احمد بن ثاني بن غليطة مدير ادارة الحد من الجريمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أن رجال الحد من الجريمة تمكنوا من القبض على عصابة من الجنسية العربية من الأحداث قاموا مؤخرا بسرقة عدد من السيارات منها سيارة تعود لشخص مصري الجنسية بعدما تبين انه يستخدم السيارة بالتناوب مع زوجته وانه يترك المفتاح داخلها، حيث كانوا يقومون بالاستيلاء على السيارة بشكل يومي وقيادتها طوال الليل ومن ثم اعادتها الى مكانها كما كانت.

تلبس

ولفت العقيد احمد بن ثاني الى ان صاحب السيارة وزوجته لم يكونوا على علم بما يحدث فيما قبض عليهم متلبسين وتم ابلاغ اولياء امورهم وصاحب السيارة المسروقة، وتحويلهم الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ودعا بن غليطة افراد الجمهور الى التأكد من اغلاق ابواب السيارات يوميا وعدم ترك المفاتيح داخل السيارة لأي سبب من الاسباب، إضافة الى عدم ترك أي اجهزة او نظارات غالية الثمن في السيارة او على الاقل وضعها في مكان غير مكشوف.

خفض السرقات

وقال العقيد احمد ثاني بن غليطة مدير ادارة الحد من الجريمة ان الادارة تمكنت من خفض السرقات من السيارات في منطقة القصيص بعد القاء القبض على عصابتين من الاحداث من الجنسية العربية وأخرى من الجنسية الخليجية يقومون بكسر زجاج السيارات او فتحها بطريقة ما وسرقة محتوياتها من اجهزة كمبيوتر وهواتف ونظارات واي اشياء يعثرون عليها في السيارة.

عصابة أخرى

وقال العقيد بن غليطة إنه القي القبض على عصابة اخرى من الاحداث من الجنسية الخليجية من معتادي الاجرام اعمارهم 15، و16 سنة كانوا يقومون بالسرقة من السيارة بعد كسر الزجاج واعترفوا بقيامهم بارتكاب 4 بلاغات في نفس المنطقة وتمكنوا من سرقة جهاز محمول وهاتف وبعض النظارات الشمسية ومبالغ مالية بسيطة تركها اصحاب السيارات داخلها.