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القبض على أخطر تاجر سلاح بالإسماعيلية بحوزته بنادق آلية سرقها من مصلحة السجون

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القبض على أخطر تاجر سلاح بالإسماعيلية بحوزته بنادق آلية سرقها من مصلحة السجون القبض على أخطر تاجر سلاح بالإسماعيلية بحوزته بنادق آلية سرقها من مصلحة السجون

المتهمين والمضبوطات

تمكنت قوات الأمن بالإسماعيلية و مباحث قسم ثانى الإسماعيلية من إلقاء القبض على أخطر تاجر سلاح، و مساعده و بحوزته بندقيتين آليييتن، مبلغ بسرقتهما من قطاع مصلحة السجون، خلال أحداث ثورة يناير بعد اقتحام السجون.

و قال اللواء “محمد العنانى” مدير الأمن فى تصريحات خاصة، أن معلومات وردت لمباحث الإسماعيلية باختباء المطلوبين فى أحدى المناطق السياحية داخل مدينة الإسماعيلية.

و أضاف أنه تم على الفور عمل خطة محكمة لضبطه ومساعده، و إلقاء القبض عليه و بحوزته بندقية آلية غربى عيار “7.62×51″ و بندقية آلية “7.62×39″ بدون دبشك وعدد 2 بندقية خرطوش، و عدد 2 خزينة آلى بداخلهما عدد 20 طلقة عيار “7.62×39″، وعدد 1 علبة خرطوش بداخلها عدد25 طلقة.

و قال “العنانى” أنه بالكشف الفنى الفنى عن الأسلحة المضبوطة تبين انه مبلغ بسرقتها خلال أحداث ثورة يناير 2011 من قطاع مصلحة السجون.

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