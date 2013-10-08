القبض على أخطر تاجر سلاح بالإسماعيلية بحوزته بنادق آلية سرقها من مصلحة السجون

تمكنت قوات الأمن بالإسماعيلية و مباحث قسم ثانى الإسماعيلية من إلقاء القبض على أخطر تاجر سلاح، و مساعده و بحوزته بندقيتين آليييتن، مبلغ بسرقتهما من قطاع مصلحة السجون، خلال أحداث ثورة يناير بعد اقتحام السجون.

و قال اللواء “محمد العنانى” مدير الأمن فى تصريحات خاصة، أن معلومات وردت لمباحث الإسماعيلية باختباء المطلوبين فى أحدى المناطق السياحية داخل مدينة الإسماعيلية.

و أضاف أنه تم على الفور عمل خطة محكمة لضبطه ومساعده، و إلقاء القبض عليه و بحوزته بندقية آلية غربى عيار “7.62×51″ و بندقية آلية “7.62×39″ بدون دبشك وعدد 2 بندقية خرطوش، و عدد 2 خزينة آلى بداخلهما عدد 20 طلقة عيار “7.62×39″، وعدد 1 علبة خرطوش بداخلها عدد25 طلقة.

و قال “العنانى” أنه بالكشف الفنى الفنى عن الأسلحة المضبوطة تبين انه مبلغ بسرقتها خلال أحداث ثورة يناير 2011 من قطاع مصلحة السجون.