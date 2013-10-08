كوريا الشمالية تحذر أمريكا من "كارثة" قبل بدء مناورات بحرية في المنطقة

كتب : أ ف ب منذ 11 دقيقة

حذرت كوريا الشمالية اليوم الولايات المتحدة من "كارثة رهيبة"، ووضعت قواتها في حالة تأهب، قبل بدء مناورات مشتركة مرتقبة بين واشنطن واليابان وكوريا الجنوبية، تضم غواصة نووية أمريكية.

وصعَّدت بيونج يانج من لهجتها فجأة منذ بضعة أيام، بعد إعلان سيول وحليفتها واشنطن الأسبوع الماضي استراتيجية جديدة مشتركة للتصدي للتهديد النووي الكوري الشمالي المتزايد.

وكانت مصادر روسية وأمريكية أعلنت مطلع سبتمبر أن كوريا الشمالية على وشك تشغيل مفاعل نووي في يونجبيون، يعتبر "في حالة سيئة جدا"، بحسب الروس.

ومن المرتقب أن تبدأ المناورات البحرية الثلاثية اليوم في شبه الجزيرة الكورية، إذا تم استبعاد خطر وصول إعصار، وتشمل القوات الغواصة الأمريكية التي تعمل بالدفع النووي "يو إس إس جورج واشنطن".

وقال الناطق باسم الجيش الكوري الشمالي لوكالة الإنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن قوات بيونج يانج "تلقت أوامر بأن تكون جاهزة لشن عمليات في أي لحظة".

وقالت كوريا الشمالية إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية "يتوتر مجددا"، محذرة الولايات المتحدة من أنه كلما اقترب جنودها من الشمال "كلما أصبح من الممكن أن تتسبب أفعالهم بكوارث لا يمكن توقعها".

وأضافت الوكالة أن "الولايات المتحدة مسؤولة بالكامل عن كارثة رهيبة ستواجهها قواتها العدوانية الإمبريالية"، مستخدمة اللغة الحربية التي اعتادت كوريا الشمالية استخدامها.

وأعلن ناطق باسم القوات الكورية الجنوبية والأمريكية أن المناورات هي "تدريبات سنوية على عمليات البحث والإنقاذ ذات طبيعة إنسانية".

والأسبوع الماضي، وصف مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية هذه المناورات الثلاثية بأنها أمر معتاد.