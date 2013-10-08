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شباب الإخوان: القيادات تدفع بنا إلى الموت.. ويجب محاسبتهم

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شباب الإخوان: القيادات تدفع بنا إلى الموت.. ويجب محاسبتهم شباب الإخوان: القيادات تدفع بنا إلى الموت.. ويجب محاسبتهم

كتب : محمود شعبان بيومى منذ 37 دقيقة

اتهم شباب الإخوان قيادات التنظيم والمسئولين فى التحالف الوطنى لرفض الانقلاب ودعم الشرعية بأنهم يدفعون بهم إلى الموت، وحمَّلوهم مسئولية دعوات اقتحام ميدان التحرير، أمس الأول، خلال احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر، التى راح ضحيتها نحو 53 منهم، كما ورطوهم فى معارك وهمية مع الجيش، كانت نتيجتها اعتقال المئات ومقتل الكثيرين، على حد قولهم.

وقال محمد فرج، أحد كوادر الشباب فى التنظيم: إن قيادات الإخوان ما زالت تفكر بنفس العقلية القديمة، التى كانت سبباً فى تدمير التنظيم والدولة على حد سواء، وكانت تعلم جيداً أن دخول «التحرير» فى ذلك اليوم من المستحيلات، إلا أنها صممت على الدفع بشبابها إلى الموت.

وطالب مصطفى السيوطى، أحد شباب التنظيم، بمحاسبة كل من أصدر تكليفاً للشباب بالزحف إلى «التحرير» واقتحامه، مع فصله من التنظيم، مضيفاً: «التنظيم ما زال يجازف ويضحى بدماء أبنائه ولا يبالى بهم».

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