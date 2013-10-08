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شرم الشيخ تستضيف مؤتمرًا دوليًا لتنمية الاتصالات فى مارس المقبل

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شرم الشيخ تستضيف مؤتمرًا دوليًا لتنمية الاتصالات فى مارس المقبل شرم الشيخ تستضيف مؤتمرًا دوليًا لتنمية الاتصالات فى مارس المقبل

تستضيف مدينة شرم الشيخ، يوم ٣١ مارس من العام القادم، المؤتمر الدولى لتنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذى ينظمه الاتحاد الدولى للاتصالات التابع للأمم المتحدة كل أربع سنوات.

وأوضح الدكتور إبراهيم الحداد، مدير المكتب الإقليمى العربى للإتحاد الدولى للاتصالات، فى تصريح له على هامش إطلاق التقرير السنوى للاتحاد الدولى للاتصالات "قياس مجتمع المعلومات"، أن المؤتمر سيبحث عددًا من الموضوعات، من بينها بناء قدرات الدول الأعضاء فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال اتفاقات التدريب مع مراكز التميز الوطنية، والمعاهد التدريبية، والمعاهد القومية للاتصالات، والشراكة مع المنظمات الإقليمية والقطاع الخاص.

وأضاف أن مؤتمرًا تحضيريًا على المستوى العربى سيعقد فى البحرين يوم ٢٨ أكتوبر الجارى.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة نجوى الشناوى، مدير مركز المعلومات ومسئولة التخطيط الاستراتيجى بوزارة الاتصالات، إلى أن المؤتمر الدولى الذى ستستضيفه شرم الشيخ سيبحث أيضًا وضع خطط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الدول الأعضاء بالاتحاد الدولى للأربع سنوات القادمة، بالإضافة إلى بحث تعديل طرق قياس مؤشرات تقدم الدول فى تنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك إضافة مؤشرات الاستثمار والعائد فى هذه القطاعات.
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