اللغة الإنجليزية المكثفة تعد طلاب التربية النموذجية للكليات العلمية المتقدمة

أعدت مدارس التربية النموذجية برامج قوية ومميزة للغة الانجليزية لطلاب وطالبات المدارس في المجمعات الثلاثة التي تهدف من خلالها الى اعداد وتجهيز الطالب والطالبة للحديث والكتابة والاستماع بصورة مميزة تساهم في تمهيد الطريق للطالب في الدراسة الجامعية خصوصا الراغبين في الدخول لكليات علمية مثل الطب والهندسة، ومن خلال رصد مبدئي أجرته المدارس على طلاب الكليات العلمية وتحديدا الطب وجدنا أن حوالي مئة طالب وطالبة مستجد في كل عام هم من خريجي مدارس التربية النموذجية حيث استفادوا تحديدا من خلال تكثيف اللغة الانجليزية ليكونوا ذوي فارق كبير من خلال السنة التحضيرية في الجامعات والتي تؤهلهم للوصول لكلية الطب بكل سهولة، كما يتم اختيار المعلم المميز في اللغة الانجليزية من خلال لجان الاختيار في كل المراحل منذ دخول الطالب أو الطالبة للمرحلة الابتدائية لتكون البيئة المدرسية للغة الانجليزية قوية، وبالتالي ايجاد جيل من الطلاب الذين يتنافسون وتتنتافس عليهم الكليات العلمية بكل سهولة بفضل الجانب العلمي القوي في المدارس.