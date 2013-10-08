بلدي الرياض يعلن بالإجماع تجديد الترشح لرئيس المجلس ونائبه

أعاد المجلس البلدي لمدينة الرياض بالإجماع انتخاب المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل أمين منطقة الرياض رئيساً للمجلس البلدي والمهندس طارق بن عثمان القصبي نائباً للرئيس، وذلك خلال الجلسة الثامنة والثلاثين التي عقدها مجلس بلدي الرياض صباح يوم أمس الأول الأحد في مقر المجلس في حي الملز في الرياض.

وشكر المهندس المقبل أعضاء المجلس على ثقتهم الغالية، ثم عرض بعضاً من الرؤى والأفكار التي تخدم العمل البلدي، وتعزز التعاون والتواصل بين المجلس وأمانة منطقة الرياض.

وأوضح المهندس سليمان بن صالح العنقري الأمين العام لمجلس بلدي الرياض أن انتخاب الرئيس ونائبه تمت وفق آلية الصندوق الانتخابي والاقتراع السري، وعلى هامش الجلسة تمت مناقشة خطة المجلس للسنتين المتبقيتين من ولايته، وأهم القضايا في مدينة الرياض التي يجب التركيز عليها، كما قرر إعادة تشكيل اللجان الرئيسة وأعضائها، وأكد العنقري تفاؤله بالمرحلة المتبقية من عمل المجلس، بما لمسه من جهود مثمرة لتطوير الشأن البلدي، وتحقيق الأفضل لمدينة الرياض.

واختتم العنقري تصريحه بالتنويه إلى أن الجلسة المقبلة ستنعقد بعد إجازة عيد الأضحى في يوم الأحد 22/12/1434ه.