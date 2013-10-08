باحثون : لقاح فعّال للملاريا عام 2015

قال باحثون إنه من المحتمل أن يصبح اللقاح الفعّال الأول لما كان يعرف باسم “حمى المستنقعات” أو الملاريا بمتناول الأيدي خلال العامين المقبلين، وذلك عقب نتائج توصلت إليها تجارب سريرية أخيرة.

وكشف باحثون، في مؤتمر الملاريا في مدينة ديربان جنوبي إفريقيا، أن الجرعة الدوائية تستمر بحماية الأطفال المعرضين للإصابة بالملاريا مدة 18 شهرا عقب التلقيح، وقالت شركة الدواء البريطانية المصنعة للعلاج الطبي، غلاكسو سميث كلاين، إن اللقاح سيتم تقديمه للحصول على ترخيص من وكالة الأدوية الأوروبية العام المقبل.

وفي حال ثبت أن اللقاح “أر تي إس-إس” هو دواء آمن وفعّال فإن منظمة الصحة العالمية ستعتمده للاستخدام عام 2015، كما تعهدت الشركة إنها ستطرح اللقاح بسعر التكلفة مضاف إليها 5% فقط.

وبحسب سكاي نيوز عربية أظهرت النتائج الجديدة من دراسة شملت 15 طفلا ورضيعا في 7 بلدان إفريقية، أن اللقاح لا يزال بعيدا عن الكمال لكنه يوفر حماية كبيرة، وتقتل بعوضة الملاريا قرابة 660 ألف شخصا سنويا، غالبيتهم من الأطفال في إفريقيا.

الملاريا مرض يصاب به الإنسان دون باقي الكائنات الحية ويسببه طفيلي قاتل تنقله إناث البعوض من النوع أنوفيلس، ويتواجد بكثافة في دول المنطقة الحارة والمعتدلة بالعالم، وتشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن الملاريا تنتشر في قارة إفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وبعض بلدان أوروبا وجنوب شرق أسيا وغرب المحيط الهادي،.