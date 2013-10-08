صباحي: على قطر أن تعتذر للشعب المصري.. والجيش ينطق بما يريده المصريون

كتب : محمد عاشور الثلاثاء 08-10-2013 07:26

قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، إنه لا توجد حرب أهلية في مصر، مؤكدا أن الإرهاب في مصر لن يستمر كثيرا، ومحركوا الإرهاب يفقدون يوميا تعاطب الشعب المصري.

وأضاف صباحي، خلال لقائه بقناة "الميادين"، أن مصر تعبر مرحلة انتقال صعبة لكنها قادرة عليها، ومصر تريد أن تحقق أهدافها، والتي بدأت في 25 يناير، وجاءت 30 يونيو لتصحيح مسار الثورة.

وأشار صباحي إلى أن الصراع في مصر بين إرادة شعب يريد تحقيق أهداف الثورة، وقوى تنكر على الشعب المصري أن يستكمل ثورته وتتحداه، ولجأت إلى سلاح الضعفاء وهو العنف، مشيرا إلى أن ظاهرة العنف في مصر ليست محلية، وإنما هي قوى إقليمية ودولية.

وتابع "هذه جماعات ذات طابع تكفيري تدعي أنها تجاهد، ولكنها تقف ضد إرادة الشعب وكسر جيش مصر، مثل تركيا التي خزلت بسقوط نظام الإخوان في مصر، وهو تدخل سافر مرفوض في الشأن المصري، وهي الداعم السياسي لهذا الإرهاب".

وقال إن مصر الموقف القطري في مصر مستهجن من الشعب المصري؛ لأنه لا يصح لدولة عربية أن تلعب حكومتها هذا الدور المعادي لإرادة الشعب المصري، مشيرا إلى أن قطر كانت تدعم نظام الإخوان المسلمين أثناء حكمه ولم تكن تدعم مصر ولا الشعب المصري، وتابع "قطر تلعب دور أكبر منها، وهي دولة صغيرة، وعليها أن تعتذر للمصريين أنها تحدت إرادة الشعب المصري، وتصحح موقفها".

وأكد صباحي أن ما قاله هو رأي الشعب المصري، والجيش المصري، لأن الجيش ينطق بما يريده الشعب المصري، مشيرا إلى أن هناك دورا خليجيا تلعب فيه السعودية دورا رئيسيا لمواجهة الضغوط الأمريكية ضد إرادة الشعب المصري.