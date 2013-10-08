كوريا الشمالية تهدد الولايات المتحدة مجددا بـ”كارثة رهيبة”

جددت كوريا الشمالية تهديداتها ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وقالت إنها ستضع قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى مصعدة التوتر بعد تصريحات على مدى أسابيع ضد الدولتين واتهامهما بالتحريض على القتال.

ونقل تليفزيون “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم الجيش الكوري الشمالي تحذيره للولايات المتحدة من ما وصفه بـ “كارثة رهيبة” لدخول مجموعة من السفن من بينها حاملة طائرات لميناء كوري جنوبي.

وقال المتحدث “تلقت وحدات كل خدمات وفرق الجيش أمرا طارئا من قيادتها العليا بإعادة فحص خطط العمليات التي صدقت عليها بالفعل والحفاظ على نفسها مستعدة لشن عمليات على الفور في أي وقت”.

وأضاف “الولايات المتحدة ستكون مسؤولة تماما عن الكارثة المريعة غير المتوقعة التي ستلاقيها وسائل الهجوم النووية لقواتها العدوانية الإمبريالية”.

وتشارك واشنطن بشكل منتظم في تدريبات مع حليفتها سول ، وقالت إن حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن تقود مجموعة من السفن للقيام بزيارة روتينية لموانىء كوريا الجنوبية.

من جهتها ، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن هذه السفن تشارك في تدريبات بحث وإنقاذ بحري روتينية وأضافت أن أي انتقاد من كوريا الشمالية “خطأ.”

أ ش أ