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اليوم.. وزير الشباب يلتقى ممثلى المؤقتين لمناقشة إجراءات تعيينهم

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اليوم.. وزير الشباب يلتقى ممثلى المؤقتين لمناقشة إجراءات تعيينهم اليوم.. وزير الشباب يلتقى ممثلى المؤقتين لمناقشة إجراءات تعيينهم

يلتقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، بالشباب بممثلين من جميع المحافظات عن الشباب العاملين بالمكافأة الشاملة بمراكز الشباب اليوم الثلاثاء بمركز التعليم المدنى بالجزيرة.

يستعرض اللقاء إنهاء إجراءات تثبيت هؤلاء الشباب، والبالغ عددهم 13500 شاب وفتاة فى جميع المحافظات، وسيعلن وزير الشباب عن القرارات التى صدرت لتثبيت 10588 ممن أمضوا ثلاث سنوات فى مراكز الشباب كمرحلة أولى، فضلاً عن بدء إجراءات إصدار القرارات اللازمة لتثبيت 600 شاب وفتاة ممن أمضوا ثلاث سنوات أيضا و6 أشهر منذ توقيعهم للعقود المؤقتة، إضافة إلى إرسال أسماء 690 شابا، أمضوا ثلاث سنوات يمثلون المرحلة الثالثة إلى وزارة المالية، للموافقة على توقيعهم على العقود المؤقتة، وتنتهى جميع أعمال التثبيت الشباب العاملين بالمكافأة الشاملة قبل نهاية شهر أكتوبر الجارى.

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مصر 365