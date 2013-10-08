ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء

* جدة: يتوجه الرئيس المؤقت عدلى منصور، إلى الأردن، فى زيارة يبحث خلالها مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى سبل دعم العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات، بما فى ذلك أوضاع أبناء الجالية المصرية، ومناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

* القاهرة: ينظم نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، ندوة بعنوان "القضاء والعدالة الانتقالية"، وذلك من واقع اهتمام قضاة مصر بموضوع العدالة الانتقالية.

* نيقوسيا: يوقّع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس مع أمير دولة الكويت الأمير صباح الأحمد الجابر آل صباح، مجموعة من الاتفاقيات الثنائية.

* صنعاء: بدء فعاليات الجلسة العامة الثالثة والختامية لمؤتمر الحوار الوطنى، فى إطار تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

* بودابست: تستضيف المجر أعمال قمة المؤتمر العالمى للمياه تحت شعار "دور المياه والصرف الصحى فى جدول الأعمال العالمى للتنمية المستدامة" بمشاركة أكثر من 100 دولة، من بينها مصر.