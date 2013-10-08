وفاة مجند شرطة ببورسعيد متأثرًا بجراحه إثر هجوم مسلح على منفذ الجميل الجمركي

توفى المجند”محمد شعبان على 21 سنة” من قوة إدارة شرطة موانى بورسعيد والذى أصيب بطلق نارى بالبطن إثر اعتداء إرهابى على منفذ الجميل الجمركى ، حيث تبلغ للمديرية من إدارة شرطة موانى بورسعيد بوجود إطلاق اعيرة تجاة مقدمة منفذ الجميل الجمركى .

انتقل على الفور اللواء سيد جاد الحق مدير الامن وقيادات المديرية وادارة البحث الجنائى الى مكان الواقعة ، حيث تبين اصابة كلا من “ المجند محمد عيد الشحات 21 سنة “من قوة ادارة شرطة موانى بورسعيد – بطلق نارى بالذراع الأيمن، المجند “محمد شعبان على 21 سنة “من قوة ادارة شرطة موانى بورسعيد – بطلق نارى بالبطن فتحة دخول وخروج والحالة العامة سيئة.

بسؤال شهود الواقعة قرروا قيام اربعة اشخاص ملثمين يستقلون دراجتين بخاريتين بإطلاق النيران من بندقية الية و طبنجة تجاة مقدمة المنفذ نتج عنها إصابة المجندين .

وقد توجة اللواء مدير الأمن للمستشفى العسكرى للاطمئنان على حالة المجندين وأمر بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهما ، كما كلف أجهزة البحث بالعمل على سرعة كشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة والأسلحة المستخدمة.