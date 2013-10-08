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وفاة مجند شرطة ببورسعيد متأثرًا بجراحه إثر هجوم مسلح على منفذ الجميل الجمركي

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وفاة مجند شرطة ببورسعيد متأثرًا بجراحه إثر هجوم مسلح على منفذ الجميل الجمركي وفاة مجند شرطة ببورسعيد متأثرًا بجراحه إثر هجوم مسلح على منفذ الجميل الجمركي

جثة – أرشيفية

 

توفى المجند”محمد شعبان على 21 سنة” من قوة إدارة شرطة موانى بورسعيد والذى أصيب بطلق نارى بالبطن إثر اعتداء إرهابى على منفذ الجميل الجمركى ، حيث تبلغ للمديرية من إدارة شرطة موانى بورسعيد بوجود إطلاق اعيرة تجاة مقدمة منفذ الجميل الجمركى .

انتقل على الفور اللواء سيد جاد الحق مدير الامن وقيادات المديرية وادارة البحث الجنائى الى مكان الواقعة ، حيث تبين اصابة كلا من “ المجند محمد عيد الشحات 21 سنة “من قوة ادارة شرطة موانى بورسعيد – بطلق نارى بالذراع الأيمن، المجند “محمد شعبان على 21 سنة “من قوة ادارة شرطة موانى بورسعيد – بطلق نارى بالبطن فتحة دخول وخروج والحالة العامة سيئة.

بسؤال شهود الواقعة قرروا قيام اربعة اشخاص ملثمين يستقلون دراجتين بخاريتين بإطلاق النيران من بندقية الية و طبنجة تجاة مقدمة المنفذ نتج عنها إصابة المجندين .

وقد توجة اللواء مدير الأمن للمستشفى العسكرى للاطمئنان على حالة المجندين وأمر بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهما ، كما كلف أجهزة البحث بالعمل على سرعة كشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة والأسلحة المستخدمة.

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