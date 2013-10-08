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“الحقوق والحريات” بـ”الخمسين” تناقش إعادة مادة “الوقف” بالدستور المعطل

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“الحقوق والحريات” بـ”الخمسين” تناقش إعادة مادة “الوقف” بالدستور المعطل “الحقوق والحريات” بـ”الخمسين” تناقش إعادة مادة “الوقف” بالدستور المعطل

لجنة الخمسين

قالت صفاء زكى مراد، عضو لجنة الخمسبن لتعديل الدستور الاحتياطية، إن لجنة الحقوق والحريات ستناقش خلال اجتماعها الثانى الاثنين مادة خاصة بالوقف والتى ألغيت من دستور 2012 المعطل .
> وأضافت فى تصريحات صحفية أن اللجنة ستناقش المادة 21 من دستور 2012 المعطل، والتى الغيت فى مسودة تعديلات لجنة العشرة، والتى تنص على “تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
> وفى سياق متصل، وافقت اللجنة على المادة الخاصة بالطفولة والتى اصبحت مادتين، و تقر ان الطفل عمره حتى 18 عام، ويحظر حبسه إلا فى الاحداث، فضلا عن حظر عمل الطفل حتى حصوله على التعليم الاساسى، فضلا عن منع ممارسته لأعمال الخطرة.

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