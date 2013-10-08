وزير الداخلية: جهود الشرطة مستمرة للقبض على باقي القيادات الإخوانية الهاربة

أكد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم أن جهود الشرطة مستمرة للقبض على باقي القيادات الإخوانية الهاربة مثل عصام العريان وعاصم عبدالماجد ومحمد عبدالمقصود.

> وأوضح اللواء إبراهيم في مداخلة هاتفية مع برنامج “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي” الفضائية الليلة، أن العمليات الارهابية التى تشهدها البلاد تؤكد وجود تمويل جديد للعناصر الإرهابية بعد القبض على معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

> وأشار وزير الداخلية إلى وجود مخطط لاقتحام ميدان التحرير من أربعة محاور من قبل تنظيم الإخوان أثناء احتفالات الشعب المصري بذكري السادس من أكتوبر، مشيرا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على حوالي 38 عنصرا حاولوا الدخول إلى التحرير من خلال البوابات التي نصبتها قوات الأمن.

> وبشأن التفجيرات التى استهدفت جنوب سيناء ، قال الوزير” إن تفجير اليوم هو ثالث مرة يستخدم فيها الإرهابيون السيارات المفخخة، لافتا إلى أن القوة الأساسية لمديرية أمن جنوب سيناء متواجدة في شرم الشيخ، وأن هناك انتحاريا فجر نفسه من داخل سيارة أمام مبنى المديرية في جنوب سيناء.

> وأضاف اللواء إبراهيم أن التفجير تسبب في حفرة في الأرض بطول وعرض سبعة أمتار وعمق 1.50 متر وهو ما يشير إلى استخدام كمية من “تي إن تي” تزيد عن 60 كجم .

> وعن حادث المعادي، أشار اللواء إبراهيم إلى أن استهداف محطة القمر الصناعي في المعادي تم باستخدام طلقة آر بي جي روسي من النوع القديم، تسببت في ثقب قطره 20 سم في طبق الاستقبال، مشيرا إلى أنه يرجح أن يكون منفذ هذه العملية أطلق قذيفته من أعلى مبنى مقابل لهذه المحطة، مؤكدا أن هذا الحادث لم يؤثر على إمكانية القمر.