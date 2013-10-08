تدشين الأولمبياد الوطني بإدارة التعليم

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

دشنت إدارة الموهوبين بتعليم الطائف أمس الاولمبياد الوطني لهذا العام بحضور مدير إدارة الموهوبين بالطائف بندر بن علي الحارثي، نيابة عن مساعد مدير عام التربية والتعليم، كما كرمت العاملين في الاولمبياد الوطني للإبداع العلمي (مسار البحث العلمي) للعام الماضي. وأثنى الحارثي في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة على الجهود التي بذلتها العام الماضي المدارس والمعلمون وكذلك مكاتب التربية والتعليم والمشرفون وكافة العاملين بإدارة الموهوبين والإشراف العام من الإدارة العامة للتربية والتعليم، مشيراً إلى ما تم إعداده لهذا العام من قبل بعض الزملاء المشرفين لدورات مكثفة ليتسنى لهم تدريب العاملين بالاولمبياد، كما حث على تكثيف الجهود وبذل المزيد من العمل ورفع سقف النجاح لهذا العام. وشدد على أن تحصد انجازات جديدة تضاف إلى الانجازات المتميزة لإدارة تعليم الطائف. واستعرض مدير مركز الموهوبين حسين دباش ما تم انجازه خلال العام الماضي، وحث الجميع على بذل الجهد والبداية الجادة لهذا العام شاكرا ومقدرا لكل من ساهم في إنجاح العمل.وفي ختام الحفل تم تكريم جميع من شارك في الاولمبياد في العام الماضي من مدارس ومكاتب تربية وتعليم ومعلمين ومشرفين وجميع العاملين بإدارة الموهوبين بالطائف.الجدير بالذكر أن موهوبي الطائف حصلوا على جوائز عدة في مسابقات عالمية منها حصول الطالب يوسف القوس على المركز الثالث في مسابقة IENA في ألمانيا للمخترعين، وكذلك تأهل أحد طلاب الطائف أسامة خوجه لأولمبياد تركيا يونيو القادم.