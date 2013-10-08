تعاون الأهالي يعزز الجهود لاحتواء التعديات والسلبيات

التقى أعيان الرميدة.. المخرج:

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

كرّم أعيان وأهالي منطقة الرميدة أمين الطائف المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج تقديراً لجهوده في خدمة المنطقة ودعمها بالخدمات انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لإيصال الخدمات للمواطنين في كل مكان، وعمل كل مامن شأنه التسهيل عليهم وراحتهم، وقدم الأهالي درعاً تقديرياً لأمين الطائف في مكتبه. ونوه أهالي وأعيان المنطقة باعتماد المخطط التنظيمي والتوجيه السامي الكريم بإيصال التيار الكهربائي للرميدة، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يديم على هذه البلاد الغالية الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وقدموا عددا من المقترحات والطلبات لتطوير المنطقة. وأكد المهندس محمد بن عبد الرحمن المخرج أن الطائف تعيش مرحلة استثنائية من التنمية والتطوير في هذا العهد الزاهر أسوة بباقي مناطق ومحافظات المملكة، مشيراً إلى أن جميع المقترحات التي قدمها الأهالي ستتم دراستها من قبل الأمانة والمجلس البلدي وسيتم اتخاذ اللازم نظامياً بشأنها، وأكد على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الامير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية القاضية بالتسهيل على المواطن وإيصال الخدمات له، ودعمهما المستمر لكافة المشروعات الخدمية، مبيناً أن ما تقوم به الأمانة في جميع الأحياء والضواحي والمراكز ماهو إلا عملها المنوط بها، وأكد أن الأمانة يهمها الإسراع في إيصال الخدمات إلى المواطنين تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القاضية بسرعة تنفيذ المشروعات المعتمدة حتى يستفيد منها المواطن. وأشاد أمين الطائف بتعاون الأهالي وتجاوبهم، وقال «إن استمرار التعاون مطلب مهم ويجب على السكان أن يتعاضدوا مع الأمانة، لاحتواء التعديات وكافة الملاحظات بما يساعد على إنشاء حي نموذجي متكامل الخدمات».