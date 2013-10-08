نظام غذائى جديد يحتوى على الدهون ويساعد على فقدان الوزن

قال العلماء إن اتباع نظام غذائى يحتوى على نوع معين من الدهون قد تزيد من عملية التمثيل الغذائى والمساعدة فى إنقاص الوزن وفقا لدراسة نشرت مؤخرا فى مجلة أبحاث الدهون.

وقال الباحثون من جامعة "تكساس" الأمريكية للتكنولوجيا إن تلك النتائج التى توصلوا إليها يمكن أن يؤدى إلى تطوير النظم الغذائية والحميات التى يمكنها تسريع عملية التمثيل الغذائى وتخفيض التعب فى العضلات.

> وأضاف الباحثون أن عضلات الهيكل العظمى لدى الأشخاص الذين يعانون من البدانة تحتوى على إنزيم خاص يطلق عليه اسم "أس.سى.دى -1" قادر على التخلص من الدهون المشبعة.

وعادة ما ينتج الكبد هذا الإنزيم اعتمادا على محتوى الدهون المستهلكة من الأغذية، ويقول الباحثون إن الأنسجة الدهنية تنتج الإنزيم باستمرار باعتبارها وسيلة لتنظيم نفسها.