تناول الجزر والبرتقال يمنع انسداد عضلة القلب

كشفت أحدث الدراسات الهولندية التى أجريت خلال عشر سنوات على 20 ألف متطوع أن النباتات ذات اللون البرتقالى تحمى من انسداد عضلة القلب، وتخفض الإصابة بها بنسبة 26% بحيث يتناول الشخص 25 جراما يوميا من الفاكهة والخضروات ذات اللون البرتقالى، أما ذات اللون الأبيض فهى تحمى من السكتات الدماغية بنسبة 9% مع تناول 25 جراما أو أكثر يوميا.

وأوضحت الدراسة أن هذه الصبغة أو المادة التى تعطى النباتات هذه الألوان المختلفة فهى تحميها من الحشرات التى تهاجمها ومن العفن كما أنها تساعد جسم الإنسان على حماية الخلايا وتقيه من مجموعة الأمراض، وهى تنتمى لأسرتين كبيرتين هما أسرة الكاروتينويد، والمعروفة "بيبتا – كاروتين" هى التى تعطى اللون البرتقالى فى الجزر والمشمش و اليكوبين / الأحمر الموجود فى الطماطم، وهى مضادات للأكسدة وهى تحمى البروتين والحمض النووى والدم.