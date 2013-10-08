مشاكل الصحة الإنجابية فى ندوة بمركز النيل للإعلام بالإسماعيلية

أقيمت ندوة بمركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات عن "الصحة الإنجابية والمشاكل التى تقابل الشباب والفتيات فى مرحلة المراهقة والبلوغ"، وتستمر لمدة يومين ويتعاون فيها مركز النيل مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالإسماعيلية.

وأكدت وفاء العربى مديرة مركز النيل فى الكلمة الافتتاحية التى ألقتها، أن موضوع الدورة التدريبية من أهم الموضوعات التى يطرقها المركز خلال العمل بمحور الصحة، والذى يناقش فيه المركز عدداً من القضايا الصحية مثل فيروس سى وأمراض الأورام بما فيها أورام الثدى لدى السيدات، وأشارت إلى أن هذه الدورة تمتاز بأنها تستهدف المرحلة العمرية من 14 إلى 25 سنة، وهى مرحلة هامة جداً فى التشكيل المعرفى والوجدانى لدى الشباب والفتيات.

وقال وليد نصار مدير فرع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالإسماعيلية، إن الجمعية تتبنى الدعوة للمعرفة بالصحة الإنجابية وإسداء المشورة فيما يتعلق بالفحص قبل الزواج ومراحل الأمومة الآمنة والدعم المعلوماتى لمرحلة ما بعد العمر الإنجابى، مؤكداً أن من حق الجميع الحصول على معلومات عالية الدقة وصحيحة مائة بالمائة.

يحضر الدورة عدد من الطلاب من مدارس السادات الثانوية بنين والزهور الثانوية بنات وأم الإبطال الثانوية والمعدات الثقيلة الثانوية الفنية وعدد من طلبة الجامعات والمعاهد قامت بالتنسيق للورشة أسماء عثمان مسئول المتابعة بالمركز.