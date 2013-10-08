بدء حملة "أشكال حارتنا" لتشجير بعض مناطق بالغردقة

بدأت اليوم حملة "أشكال حارتنا" لتشجير منطقة السقالة بالغردقة، وذلك برعاية جمعية شباب الغردقة الحر وبالتنسيق مع إدارة الإعلام البيئى بالمحافظة وجمعية هيبكا شركة حياة للنظافة بالغردقة.

فقد تم تنفيذ الحملة بالجهود الذاتية وتم دعم الحملة بعدد من الأشجار والدهانات، ومنشورات توعية وتم مشاركة جمعية حياة بتوفير لورد وأكياس وعربات صغيرة لتنظيف الحارة وخلال الحملة شارك أهالى الحارة بشبابها وأطفالها فى عميلة النظافة.

وخلال الحملة تم توزيع منشورات توعية بيئية على الأهالى بالحارة والشوارع الجانية والصيدليات بالمنطقة وطالب أهالى الحارة المجاورة بتنفيذ هذه الحملة عندهم وستنفذ فى الأسبوع المقبل.



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