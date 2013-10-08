السبت.. محمود قابيل يناقش الحرب والإبداع بالإسكندرية

فى إطار احتفالات حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية بذكرى نصر أكتوبر، تستضيف لجنة الثقافة والفنون، الفنان محمود قابيل، ولقاء مع أعضاء الحزب فى مقر الحزب الرئيسى بشارع فؤاد الساعة السابعة مساءً، يتضمن حديث عن ذكرياته كمقاتل، والجمع بين تجربة الحرب والإبداع، ويشهد اللقاء تكريم عدد من المحاربين القدماء.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف بغدادى، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، وعضو الهيئة العليا للحزب، أن هذا اللقاء يعتبر تعبير عن اهتمام الحزب بالفن والفنانين واحتراماً لدورهم الأساسى فى بناء مجتمع مصر المدنية الحديثة.

>