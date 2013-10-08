السفير الصيني ل«الرياض»: قطار المشاعر المقدسة مشروع عملاق ساهم في تسهيل حركة الحجيج

مكة المكرمة – جمعان الكناني تصوير – محمد حامد

أكد السفير الصيني لدى المملكة السيد لي تشينغ وين أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - قدم هذا المشروع العملاق وهو قطار المشاعرالمقدسة لتسهيل حركة الحجيج وتقليص الوقت الزمني خلال اداء مناسك وهو من اعظم المشاريع الجبارة في المملكة العربية السعودية والذي ساهم في تسهيل مهمة الحجاج وتنقلهم بين المشاعرالمقدسة في وقت وجيز جدا.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها السفير الصيني يوم امس الاول لمشروع قطار المشاعر المقدسة واطلاعه على سير العمل في مشروع القطار ومدى جاهزيته لموسم حج هذا العام 1434ه والذي يعمل بكامل طاقته الاستيعابية خلال موسم حج هذا العام، كما قام السفير الصيني بزيارة لمقر موقع الشركة الصينية والالتقاء بالعاملين وحثهم على كافة الجهود في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقال السفير الصيني إن قطار المشاعر المقدسة بدأ في العمل في عام 1431ه ب 50% من طاقته الاستيعابية، كما عمل في عام 1432ه ب 75% من طاقته الاستيعابية وفي موسم الحج الماضي 1433ه عمل بكافة طاقته الاستيعابية مشيراً إلى ان القطار في خلال الثلاث السنوات الماضية حقق نتائج مبهرة وناجحة ساهمت في انجاح مواسم الحج ونقل الحجاج بين المشاعر في وقت زمني قياسي مشيرا إلى ان هذه السنة الرابعة لعمل قطار المشاعر المقدسة ويحقق نجاحات باهرة من عام الى عام.

واضاف السفير الصيني ان هناك عدة مشاريع سوف تنفذها الشركة الصينية وذلك من خلال جامعة الملك خالد بمدينة ابها، وكذلك عدد من المشاريع الجبارة بمنطقة ينبع بالاضافة إلى كباري الطرقات وانشاء سدود للمياه ومدارس وغيرها من المشاريع الجبارة داخل المملكة العربية السعودية.

وثمن السفير الصيني لي تشينغ وين جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – في خدمة المسلمين وحجاج بيت الله الحرام وذلك بتنفيذ عدد من المشاريع الجبارة في المشاعر المقدسة ومنها قطار المشاعر المقدسة الذي قام باختصار الزمن في التنقل بين المشاعر المقدسة، وكذلك مشروع جسر الجمرات الجديد الذي ساهم كثيرا في تخفيف الزحام عن الحجاج اثناء رمي الجمرات كما قدم السفير الصيني شكره لحكومة المملكة العربية السعودية في الثقة واعطاء الشركة الصينية تنفيذ مشروع قطار المشاعر المقدسة وهو احد اكبر المشاريع العملاقة والتي تم تنفيذها لخدمة وراحة ضيوف بيت الله الحرام مشيراً إلى ان هناك آلافا من العمال الصينيين يعملون بقطار المشاعر المقدسة.