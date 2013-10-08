فروع الشؤون الإسلامية تقدم خدماتها لضيوف الرحمن

بدأت فروع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة في وقت مبكر في تقديم خدماتها لضيوف الرحمن الذين توافدوا ولا يزالون يتوافدون على الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة والحج، بعد أن أكملت الفروع جميع استعداداتها بعد شهر رمضان المبارك لهذه العبادة العظيمة التي تتكرر سنوياً في هذه الأيام المباركة، وفق توجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة في الحج .

منطقة مكة المكرمة

بداية، يبين مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الناصر أن إن الفرع كما هو حاله سنوياً يستعد منذ وقت مبكر لتهيئة كل الإمكانات لكي يؤدي الجميع عباداتهم، وصلواتهم بكل يسر وسهولة خلال موسم الحج، ولتحقيق ذلك تم التشديد على اللجان الفرعية الثلاث عشرة العاملة في موسم الحج بمتابعة أعمالها، والحرص على تلافي الملحوظات.

وقال فضيلته إنه تم التشديد على اللجان المختصة بمضاعفة الجهد والرقابة على مساجد المواقيت، وقيام إدارة المشروعات والصيانة بالفرع بجولات تفقدية على ميقات (وادي محرم بالهدا) في الطائف وميقات (يلملم) بالليث، مبيناً أنه تم استحداث مصلى خاص في قسم النساء لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم عقد اجتماعات دورية بجميع مسؤولي المؤسسات المعنية بمساجد المواقيت، ومساجد مكة المكرمة لدراسة تنفيذ خطط الحج ولتوجيههم ببذل المزيد من الجهد والاهتمام بها، وتكوين لجنة دائمة من الفرع والإدارة العامة للمشروعات والصيانة، وإعطائها كامل الصلاحيات بالإشراف على المواقيت، وإلزام جميع مؤسسات الصيانة القائمة في هذه المواقيت بتأمين قطع الغيار بكميات مناسبة لمواجهة الأعطال، وكذلك تكوين فرق إضافية تقوم بعمل الصيانة اللازمة التي لا تنفذها المؤسسات، مشيراً إلى أن فرق الصيانة الذاتية بلغ عددها (12) اثنتي عشرة فرقة متكاملة بعدد (36 ) فنيا، تضم كل فرقة (3) فنيين «كهربائي وسباك - وتكييف» تقوم بعمل جيد في إصلاح ما يحدث من أعطال، كما تقوم الفرق الفنية بإكمال التجهيزات، ومتابعة الصيانة والنظافة في مساجد المشاعر في عرفات ومزدلفة ومنى، كما قامت إدارة الأوقاف والمساجد بمكة المكرمة بإعداد وتجهيز المساجد في المنطقة المركزية، وأماكن وجود الحجاج التي تقام فيها صلاة الجمعة في موسم الحج حيث بلغ عدد تلك المساجد (200) مسجد، وقام الفرع بتوفير ما تحتاجه المساجد والجوامع من سجاد ومصاحف بالكميات اللازمة على الإدارات والمحافظات والمراكز التابعة لها، التي يبلغ عددها (10287) مسجداً وجامعاً ومصلى للأعياد.

منطقة المدينة المنورة

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد بن أحمد الخطري أن الفرع يتولى الإشراف على عمل المؤسسات القائمة بالصيانة والنظافة والتشغيل للمساجد، وخاصة التي يرتادها الحجاج والزوار، ومنها (مسجد قباء والميقات والقبلتين والخندق والشهداء والإجابة والغمامة) وكذلك المساجد التي تقع في نطاق سكنهم، وأيضاً المساجد التي تقع على الطرق التي يمر بها الحجاج والزوار أثناء قدومهم إلى المدينة المنورة ومغادرتها، والعمل على إكمال متطلبات المساجد وتوفيرها أولاًَ بأول مثل (المصاحف الفرش أجهزة الصوت أجهزة التكييف الإضاءة المياه وغيرها).

منطقة بالرياض

وكشف المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن مفلح الحامد: أن هذا العام شهد إنشاء بعض المساجد الجديدة، وترميم وتجديد بعضها الآخر في المحافظات والمراكز الواقعة على طريق حجاج البر في كل المحافظات التابعة لمنطقة الرياض, لاسيما ما يقع منها في المحافظات التي هي في طريق حجاج البر كمحافظة المزاحمية، ومحافظة القويعية، والقيام بتوفير الخدمات اللازمة للحجاج المارين بهذه المحافظات، وتجهيز المخيمات اللازمة لراحتهم بالتنسيق مع باقي الجهات الحكومية بهذه المحافظات, كما قامت المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بطبع أعداد كثيرة من الكتب والأشرطة، والمطويات الدعوية والإرشادية بلغات متعددة، تتضمن التوعية بمناسك هذه الشعيرة العظيمة, والمزمع توزيعها بمشيئة الله بين ضيوف الرحمن في المحافظات والمراكز الواقعة على طريق الحجاج وفي المشاعر المقدسة.

المنطقة الشرقية

وأبان المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالله بن محمد اللحيدان أن البرامج الدعوية التي ينفذها الفرع لخدمة ضيوف الرحمن وتوعية الراغبين في الحج تبدأ بعد شهر رمضان المبارك حيث تتركز في الحديث عن الحج وأحكامه وشروطه، والرد على الاستفسارات سواء مباشرة أو عن طريق الهاتف، إضافة إلى تنبيه المواطنين والمقيمين بالتقيد بتعليمات وزارة الداخلية بالتزام أخذ التصريح اللازم للحج، وعدم التكرار إلا كل خمس سنوات لإعطاء الفرصة لمن لم يحج، لتخفيف الزحام، والتأكيد على خطباء وأئمة الجوامع بشرح، وتوضيح أحكام الحج، وشروطه بتقسيم خطب الجمعة إلى خطة عمل يتحدث كل أسبوع عن الحج بشكل متسلسل يوضح من بداية الاستعداد للحج إلى العودة بطريقة سهلة ومفهومة للجميع.

ويتولى الفرع الإشراف على خدمة حجاج أربعة منافذ حدودية يمر منها الحجاج عبر المنطقة الشرقية، وهي: منفذ مركز جسر الملك فهد المؤدي إلى مملكة البحرين، ومنفذ مركز الرقعي المؤدي إلى دولة الكويت، ومنفذ مركز سلوى المؤدي إلى دولة قطر، ومنفذ مركز البطحاء المؤدي إلى دولة الإمارات وسلطنة عمان، وقال اللحيدان: إن مناشط الفرع في هذه المنافذ هي عبارة عن مباشرة عدد من الدعاة مهمتهم في الرد على استفسارات الحجاج، وإقامة برامج في الجوامع والمساجد وأماكن تجمع الحجاج يقومون فيها بشرح أحكام الحج وشروطه ...إلخ، وكذلك توزيع ما يتوفر لهم من كتب ومطويات وأشرطة وهدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف، وينسق الفرع مع الأمانة العام للتوعية الإسلامية بالحج بإرسال الدعاة إلى المواقيت والمنافذ البحرية والجوية والمدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، والدعاة يوجدون في كل مكان يوجد فيه الحجاج من بداية استقبالهم في المنافذ، ثم إلى مدن الحجاج والمواقيت والمنافذ الجوية والبحرية والمدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة إلى أن يغادر الحجاج إلى بلدانهم.

منطقة القصيم

واستعرض المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة القصيم الشيخ سليمان بن علي الضالع الأعمال الدعوية التي يقوم بها الفرع في موسم الحج لعام 1434ه من خلال مراكز الدعوة التي يشرف عليها، وهي مركز الدعوة والإرشاد بمدينة بريدة حيث يقوم المركز كل عام بخدمة ضيوف الرحمن من خلال مخيم دعوي في مدينة الحجاج الواقعة جنوب شرق مدينة بريدة، يبدأ المخيم في منتصف شهر ذي القعدة، إلى العشرين من شهر ذي الحجة، لخدمة حجاج بيت الله الحرام المارين بمدينة الحجاج. ويشهد الموقع إقبالا كبيرا من الحجاج، ويتم في المخيم توزيع أعداد كبيرة من الكتيبات والمطويات والأشرطة والحقائب الدعوية، ويقام على هامش المخيم كلمات توجيهية من الدعاة الرسميين التابعين للمركز في ذلك في مسجد المدينة.

ومن الجهات التي تقدم خدمات للحجاج: مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة عنيزة، حيث يقوم بالأعمال التالية: مشاركة دعاة المركز بالتوعية الإسلامية بالحج، وتوزيع (800) برشور عن الحج (الحج خطوة بخطوة)، وتوزيع (1500) مطوية عن الحج، وتوزيع (100) شريط عن الحج، وإقامة (50) منشطا ما بين كلمة ومحاضرة عن أحكام ومناسك الحج، وإقامة دورتين عن الحج.

أما مركز الدعوة الإرشاد بمحافظة البكيرية فينظم عددا من المحاضرات والندوات والكلمات الوعظية في كافة جوامع ومساجد المحافظة تزامناً مع بداية موسم الحج يلقيها عدد من أصحاب الفضيلة العلماء، وطلبة العلم لتوضيح الصفة الصحيحة لأداء فريضة الحج، وتبيان الأخطاء التي قد يقع فيها الحاج، وقد تم إعداد برنامج وفق أسس علمية روعي فيها تباين المستوى الثقافي والمعرفي لدى المتلقين, ويقوم المركز كذلك بتوزيع المطبوعات عن فضائل العشر والحج، كما يقوم المركز بتأمين حقيبة الحاج للأفراد والحملات، كما يتم التنسيق مع بعض طلاب العلم لمرافقة الحملات في الحج.

منطقة عسير

وأبان مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير الشيخ محمد بن سعيد القحطاني أن أعمال الفرع لخدمة الحجيج تتمحور في توزيع مجموعات من الأشرطة، والأقراص المدمجة، والمطويات، والكتب المتعلقة بالعقيدة الصحيحة وكذلك الكتب المتعلقة بالحج إضافة إلى توزيع نسخة، وهي هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف لكل حاج حال خروجهم من المنفذ. وقدر عدد ما تم توزيعه من مواد دعوية ب (1100) مادة دعوية مسموعة ومقروءة من إصدارات الوزارة، إضافة إلى إلقاء العديد من المحاضرات والكلمات التوجيهية التي يشرح فيها الدعاة طريقة حج النبي صلى الله عليه وسلم, إضافة إلى تنبيه الحجاج إلى التزام التوجيهات والتعليمات الصادرة من حكومة المملكة، وإجابة أسئلة الحجاج الداخلين مع المنافذ، وزيارة الإدارات الحكومية وإلقاء الكلمات فيها.

منطقة جازان

ويستقبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان حجاج اليمن الذين يمرون عبر منفذ الطوال الذي يعد أهم المنافذ الحدودية في جنوب المملكة العربية السعودية حيث يعد المنفذ الرئيس، ويقوم الفرع بالإشراف على مركز التوعية الإسلامية في الحج في منفذ الطوال الذي يقوم بعدد من المهام والمناشط التي ينفذها دعاة المركز خلال أشهر الحج، وهي إلقاء الكلمات الوعظية والمحاضرات والدروس والندوات على الحجاج والعاملين بالمنفذ، وإلقاء خطب الجمعة في جامع المنفذ والجوامع القريبة منها, وكذلك استقبال وضيافة العلماء والمشايخ وطلاب العلم بجانب الإسهام بتوزيع المصاحف والكتيبات التي تشرح مناسك الحج وغيره من المسائل الفقيه والأخلاق والآداب, مذكراً بانجازات المركز في موسم عام 1433ه التي تضمنت إلقاء (92) كلمة وعظية, و(152) جلسة إجابة عن أسئلة الحجاج, و(68) جولة دعوية, و(8) دروس, و(8) خطب جمعة.

وأبان مدير عام فرع الوزارة بجازان الشيخ سعد بن حسين النماسي أن الفرع أتم تنفيذ الخدمات التي تسهم في تسهيل عمل الدعاة المرشحين للعمل داخل المنفذ.

منطقة نجران

وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة نجران الدكتور صالح بن إبراهيم الدسيماني: إن الفرع يستنفر جميع إمكاناته لتقديم كل ما فيه تيسير وتسهيل أداء الحاج والمعتمر للمناسك عبر مسارين: المسار الأول يتركز في خدمة وتوعية حجاج ومعتمري الداخل: وفي هذا المسار يستعد الفرع من قبل شهر رمضان لخدمة المعتمرين الذين يتزايد انطلاقهم من المنطقة أو عبرها من دولة اليمن وذلك بإعداد المحاضرات والكلمات والدروس، وتوزيع المطبوعات الخاصة بشرح مناسك الحج والعمرة التي تشرف عليها الوزارة في المساجد والجوامع، ويتم الاهتمام بالمساجد التي تكون على طرق الحجاج والمعتمرين، ومع اقتراب موسم الحج يتم تركيز مناشط الفرع في التوعية، وتنظيم الدروس والمحاضرات اليومية عن مناسك الحج في كبار الجوامع والمساجد الموجودة بالمنطقة، ويقدر عدد الدروس ب ( 200) درس ومحاضرة في مدن ومحافظات المنطقة، يحضرها ما لا يقل عن 20 ألف شخص، كما تم توزيع ما يزيد على 10 آلاف مطوية ومطبوعة عن مناسك الحج والعمرة والفتاوى الصادرة عن هيئة الإفتاء العامة في المناسك، كما يشرف الفرع وينظم حملات للحج والعمرة للمسلمين الجدد من الداخل تشرف عليها مكاتب توعية الجاليات في المنطقة.

أما المسار الثاني فهو: خدمة وتوعية حجاج ومعتمري الخارج، فمن فضل الله أن جعل فرع المنطقة يشرف تنظيمياً على منفذين حدوديين مع دولة اليمن الشقيقة، وهي «منفذ الخضراء، ومنفذ الوديعة» ويتشارك مع فرع عسير الإشراف على «منفذ علب» لتقديم خدمات الدعوة والإرشاد للحجاج والمعتمرين القادمين للمملكة من خلالها، وإلقاء الخطب والكلمات، وإقامة الدروس بجوامع المنافذ والجوامع القريبة منها منذ منتصف ذي القعدة حتى الخامس من ذي الحجة ويقوم دعاة الفرع بزيارة الأجهزة الحكومية القريبة من المنافذ، وإلقاء الكلمات، وتوعيتهم بضرورة مساعدة حجاج بيت الله الحرام، وتسخير جميع الإمكانات التي وفرتها الدولة لخدمتهم، كما توزيع المصاحف، والمطبوعات والكتب، وهدية خادم الحرمين الشريفين في هذه المنافذ على فترتين حيث يتم توزيع ما يزيد على عشرة آلاف نسخة من كل مطبوعة وكاسيت، وCD توزعها وكالة المطبوعات والبحث العلمي بالوزارة، ويتم توزيع ما يزيد على عشرة آلاف مصحف وهدية خادم الحرمين لكبار الضيوف وطلبة العلم في كل موسم.

منطقة حائل

وقال المدير العام لفرع الوزارة في منطقة حائل الشيخ عمر بن علي الحماد: إن فرع منطقة حائل يقوم خلال أشهر الحج بتنظيم مناشط دعوية متعددة تتضمن الخطب والمحاضرات والدروس والكلمات في المساجد والجوامع والمدارس والدوائر الحكومية بالمنطقة، يلقيها عدد من المشايخ والدعاة وطلاب العلم بالمنطقة وخارجها من خلال مركز الدعوة والإرشاد بحائل والمكاتب التعاونية بالمنطقة وعددها (25) مكتبا تعاونيا يتناول فيها أصحاب الفضيلة المواضيع المهمة التي تهم الحجاج، وترشدهم إلى أداء مناسك الحج كما يتم توزيع مطبوعات الحج التي تقوم الوزارة بطباعتها، وهي: (مطوية مناسك الحج، ولوحة مناسك الحج يتم وضعها في المساجد والجوامع والأماكن العامة، وكتاب دليل الحاج والمعتمر بلغات مختلفة) على الحجاج من خلال الحملات البرية والجوية والجامعات والمدارس والدوائر الحكومية وأماكن تجمع الجاليات، إضافة إلى متابعة وتجهيز المساجد الواقعة على الطرقات الرئيسية التي يمر بها الحجاج، وتكثيف البرامج الدعوية فيها من بداية عشر ذي الحجة حتى انتهاء موسم الحج.

منطقة الجوف

وقال المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف الشيخ علي بن سالم العبدلي: إن الفرع يتولى مسؤولية تهيئة جوامع ومساجد المنطقة، وتجهيزها خاصة على الطرق السريعة التي يسلكها ضيوف الرحمن العابرون عن طريق منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن، وإنشاء مركز ثابت لتوعية الحجاج بمنفذ الحديثة، وهذا المركز يتكون من مبنى دور أرضي يحتوي على عدة غرف، منها ما هو مخصص للاستقبال ومقار للدعاة والخدمات الأخرى، وتجهيز مركز التوعية في المنفذ بنخبة من الدعاة وطلبة العلم حيث يقوم هؤلاء الدعاة بالإجابة عن استفسارات الحجاج وإلقاء المحاضرات والدروس في المساجد والجوامع التي تقع على المنفذ والطريق الدولي، وتكليف عدد من الدعاة بالمشاركة بأعمال الحج ضمن فريق الوزارة المشاركين في المناسك بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يقوم الفرع بتكثيف البرامج الدعوية في الحج والعمرة، وتوزيع المطبوعات والكتب والمصاحف، والاشتراك بمدينة الحجاج بأبو عجرم، وذلك بتهيئة المسجد هناك، وتقديم كافة الخدمات الدينية والخدمية، وتكليف لجان دائمة لمتابعة احتياجات ومتطلبات المساجد بالمنطقة، والواقع منها على طريق الحجاج، وذلك بإعداد بيانات منظمة ومفصلة لها ودراسة احتياجاتها المستقبلية، وإبراز شعيرة الحج بالصورة التي تليق بها من خلال المشاركة إعلامياً في الكتابة بالصحف والمجلات، والتنسيق مع الإدارات الأخرى بالمنطقة قبل موسم الحج بفترة من الزمن؛ للوقوف على الاحتياجات الفعلية للموسم، وتعاون الجميع للوصول إلى الهدف المنشود في خدمة الحجيج، وتكليف فريق عمل من الفنيين التابعين لمركز الصيانة الذاتية بالفرع بالوقوف على جميع المساجد الواقعة على طريق الحجاج، وتهيئتها بالشكل المناسب.

منطقة الحدود الشمالية

وكثف فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية جهوده الدعوية والإرشادية والتوعوية، في إطار الترتيبات والاستعدادات التي يجري استكمالها، وأبان المدير العام للفرع الشيخ عواد بن سبتي العنزي أن الفرع قام بتجهيز مركز التوعية الإسلامية بمنفذ جديدة عرعر الحدودي، وتكليف الدعاة المشاركين في التوعية لاستقبال الحجاج القادمين عبر المنفذ حيث شمل العمل بالمنفذ على: المحاضرات، والندوات، والكلمات الوعظية، وإجابة السائلين، وتوزيع الكتب والأشرطة، والتعاون مع الجهات الخيرية في تقديم المعونات للحجاج، كما نظم الفرع عددا من الدورات العلمية والدورات الشرعية الأولية في المدن والقرى والهجر بالمنطقة لتعليمهم أحكام الحج مع تعهد مكاتب الحج والمطارات بالكتب والمطويات، كما شملت المناشط المحاضرات والندوات المتعلقة بأحكام الحج في المنطقة عموماً، مع توزيع الكتب والنشرات التي تطبعها الوزارة لتعين الناس على أداء العبادة وفق السنة.

منطقة تبوك

ويؤكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة تبوك الشيخ عبدالله المبارك أن الفرع يقوم بواجباته وفق رسالة الوزارة في خدمة حجاج بيت الله بمجموعة من الأعمال والبرامج، منها: تنظيم برنامج دعوي توعوي يقيمه مركز الدعوة والمكاتب التعاونية التابعة للفرع في عموم المنطقة عن أحكام وصفة الحج والعمرة، وذلك بإقامة دروس ودورات ومحاضرات وندوات، والتنسيق مع حملات الحج من اختيار مرشدين للحملات وتزويدهم بمطبوعات الوزارة كدليل الحاج والمعتمر، وتشكيل فرق فنية تقوم بجولات دورية منتظمة على المساجد الواقعة على طريق الحجاج والمعتمرين ومن ضمنها المساجد التي هي خارج عهدة الوزارة وذلك لصيانتها وتزويدها بما تحتاجه من تجهيز وتهيئة خدمة لحجاج بيت الله، وتوزيع مطبوعات الوزارة عن الحج والعمرة وإحكامها وآدابها على المواطنين الراغبين في أداء نسك الحج، وتجهيز مركز التوعية الثابت بمنفذ حالة عمار، ليعمل على مدار الأربع والعشرين الساعة، ويتم توزيع الأعداد الكافية من مصحف مجمع الملك فهد، وكذلك مطبوعات الوزارة على الحجاج والمعتمرين القادمين عبر منفذ حالة عمار، وتكليف إمام ومؤذن في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار للصلاة في مسجد المدينة خلال فترة الحج، ويتم انتداب بعض الدعاة إلى منفذ حالة عمار طوال فترة الحج للإجابة عن أسئلة الحجاج، وتنظيم البرامج الخاصة بهم من محاضرات ودروس وكلمات.

منطقة الباحة

ويوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الباحة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي: أن المناشط التي يقوم بها الفرع خلال موسم الحج تتمثل في إقامة دروس ومحاضرات وتوزيع الأشرطة والنشرات، وعمل دورات عملية عن الحج وأحكامه، وتهيئة المساجد الواقعة على الطرق الرئيسة المؤدية للمشاعر المقدسة، وتزويدها بما تحتاجه من فرش ومصاحف ،وتوفير أدوات النظافة، وصيانة دورات المياه التابعة للمساجد.. كما تم التأكيد على أئمة المساجد وخطباء الجوامع والدعاة بأهمية تضمين الخطب والدروس العلمية التي تقام في المساجد حث الموطنين والمقيمين الذين سبق لهم أداء فريضة الحج على عدم تكرارها إلا بعد مضي خمس سنوات، وتوعية الناس بأنه يجب عليهم الارتباط بالحملات المعتمدة، والحصول على تصاريح الحج.