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طالبات الثانوية (81) بالرياض يحققن مراكز عالمية في (ماثليتكس للرياضيات)

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طالبات الثانوية (81) بالرياض يحققن مراكز عالمية في (ماثليتكس للرياضيات) طالبات الثانوية (81) بالرياض يحققن مراكز عالمية في (ماثليتكس للرياضيات)

    حققت طالبات الثانوية (81) بالرياض مراكز أولى على مستوى المملكة العربية ضمن أفضل (100) طالبة مرشحة في برنامج (ماثليتكس Mathletics) للرياضيات وهو برنامج لموقع تعليمي للرياضيات مصُمم على أساس التعلم الذاتي مما يُمكن الطلبة من التعلم وفقا لقدراتهم الخاصة، ويساعدهم على الاستمتاع بالرياضيات وتطوير نتائجهم وتوفير جو صحي للمنافسة بين الطلبة في مناطق مختلفة من العالم وهو برنامج مستعمل وموثق به من قبل ما يزيد عن 10.000 مدرسة حول العالم.

أكد ذلك مديرة الثانوية (81) بالرياض الأستاذة حنان المنصوري، وأضافت: حصلت عدد من طالبات مدرستنا على المراكز الخمسة الأولى ضمن فئة أفضل مئة طالب على مستوى المملكة وذلك خلال الفترة من 26/10/1434ه إلى 11/11/1434ه كما حققن مراكز مختلفة عالمياً حيث حققت الطالبة آلاء محمود زكريا المركز الأول والرابع على مستوى العالم، وذلك خلال الفترة نفسها، كما حققت الطالبة مشاعل خالد الكباب المركز الخامس عالمياً.

مؤكدة المنصوري أنه شرف عظيم ومفخرة كبيرة للثانوية (81) ولوزارة التربية والتعليم وللمملكة العربية السعودية أن تتنافس طالباتنا على الصدارة العالمية، وأشادت بمُتابعة وتشجيع المعلمة عبير المطيري لطالباتها حتى حققن هذه المراتب العملية العالمية المتقدمة.

وهذا البرنامج مقدم بالشركة مع شركة أرامكو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وكانت (الثانوية الواحدة والثمانون بالرياض) ضمن المدارس المختارة للمشاركة في هذا البرنامج.

يشار إلى أن أرامكو السعودية أوجدت شراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم للمساهمة في تطوير العملية التعليمية في بلادنا المعطاء، ويأتي مثل هذا البرنامج تدعيما للجهود المبذولة بين أرامكو والتربية رغبة في الوصول إلى العالمية، ومبادرة (ماثليتكس) للرياضيات تعد إحدى مبادرات التطوير لمادة الرياضيات، وفكرة المشروع جديدة وفريدة من نوعها حيث توفر الوسائل المرئية التفاعلية التي يتم إنتاجها من خلاله بيئة تفاعلية تحفز الطلبة للمشاركة في المادة العلمية ويتم نقلها وتطبيقها في فصول المراحل الدراسية ويعد هذا المشروع من المشروعات التي تهدف إلى تطوير المواهب الطلابية وتزويدها بالمهارات اللازمة في مجتمع قائم على المعرفة، كما تعد هذه المبادرة ضمن المبادرات التي تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تحقيقها لتطوير مواهب الشباب وتوسيع مداركهم وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في قائم على المعرفة، وموقع (ماثليتكس) هو عبارة عن موقع إلكتروني يقدم حلول إلكترونية تفاعلية تنتهج أسلوب الترفية والمنافسة ويتعامل مع جميع أهداف مادة الرياضيات في جميع مراحل التعليم العام من الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي.

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