«نزاهة» تراقب الأداء في الحج

فرغت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فريق عمل من المهندسين والمراقبين الماليين والقانونيين والإداريين، للتحقق من قيام الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة بمهامها الموكلة لها خلال موسم الحج بمنأى عن ممارسات الفساد والإهمال، كإجراء احترازي ومنع بعض السلبيات التي حصلت في الأعوام السابقة.

وقال رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف إن هناك تعاون بين الأجهزة الحكومية المشاركة في الحج، وبخاصة الجهات الرقابية مع الهيئة بما يحقق تكامل الأدوار في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما أن هذه الخدمات يتم توفيرها لضيوف الرحمن، من أجل تيسير أدائهم لشعيرة الحج، وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية في سبيل ذلك؛ مشيرا إلى أن مشاركة نزاهة في أعمال الحج تأتي ضمن منظومة أعمال الهيئة في متابعة الجهات المشمولة باختصاصاتها.

الجدير بالذكر أن الهيئة قامت بتوفير إصداراتها ومطبوعاتها في جميع مقرات الجهات المشاركة في موسم الحج بهدف نشر الوعي بين الموظفين والمواطنين وتعزيز مبدأ حماية النزاهة ومفهوم الشفافية ومكافحة الفساد.