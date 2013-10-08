أخبار عاجلة

تخصيص 450 فدانًا لإنشاء مدينة الخارجة الجديدة -
ظهور 108 حالات إصابة بـ "الجدري المائي" بين طلاب مدرسة بسوهاج -
موظف يلقي بنفسه من الطابق الرابع بالإسكندرية -
كليات جديدة تابعة لجامعة الأزهر بدمياط -
النيابة الإدارية: الإهمال والتسيب عنوان مستشفى الغنايم بأسيوط -(صور) -
8 الصبح - لقاء مع وزير الخارجية للكشف عن أهم وابرز القضايا المقرر مناقشتها بين السيسى وترامب -
الريال مُهدد بغياب نجميه عن ديربي مدريد -
بعد انتقاد مورينيو| ظهير اليونايتد في طريقه للخروج من الأولد ترافورد -
«فيدرر» يتقدم في التصنيف العالمي بعد فوزه بلقب ميامي -
استئناف محاكمة 190 متهمًا في قضية " المغارة " بسوهاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تجارة عين شمس تعقد مؤتمرها السنوى لقسم المحاسبة.. اليوم

Google+ Print
تجارة عين شمس تعقد مؤتمرها السنوى لقسم المحاسبة.. اليوم تجارة عين شمس تعقد مؤتمرها السنوى لقسم المحاسبة.. اليوم

ينظم قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، المؤتمر العلمى السنوى لقسم المحاسبة والمراجعة بعنوان"الاتجاهات الحديثة للمحاسبة والمراجعة فى بيئة تكنولوجيا المعلومات بين النظرية والتطبيق"، اليوم فى التاسعة صباحا، على أن يستمر فعاليات المؤتمر على مدار اليوم التالى، بدار الضيافة بجامعة عين شمس.

ويمثل الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قسم المحاسبة والمراجعة بالكلية مقررا عاما للمؤتمر، والدكتور محمد عبد العزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب المقرر المساعد، بينما يرأس المؤتمر الدكتور طارق حماد عميد الكلية، تحت رعاية الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365