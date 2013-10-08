تجارة عين شمس تعقد مؤتمرها السنوى لقسم المحاسبة.. اليوم

ينظم قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، المؤتمر العلمى السنوى لقسم المحاسبة والمراجعة بعنوان"الاتجاهات الحديثة للمحاسبة والمراجعة فى بيئة تكنولوجيا المعلومات بين النظرية والتطبيق"، اليوم فى التاسعة صباحا، على أن يستمر فعاليات المؤتمر على مدار اليوم التالى، بدار الضيافة بجامعة عين شمس.

ويمثل الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قسم المحاسبة والمراجعة بالكلية مقررا عاما للمؤتمر، والدكتور محمد عبد العزيز وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب المقرر المساعد، بينما يرأس المؤتمر الدكتور طارق حماد عميد الكلية، تحت رعاية الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس.