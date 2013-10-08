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«الحج الصحيح يبدأ بالتصريح» حملة إرشادية

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«الحج الصحيح يبدأ بالتصريح» حملة إرشادية «الحج الصحيح يبدأ بالتصريح» حملة إرشادية

 حسام كريدي (المدينة المنورة)

يجوب شوارع المدينة المنورة، مجموعة من الشباب يصل عددهم إلى نحو 16 شابا، فيما يتمركز عدد منهم عند الإشارات المرورية، حاملين لوحة إعلانية تحمل عبارة «الحج الصحيح .. يبدأ بالتصريح» وذلك من أجل توعية المواطنين والحجيح والحيلولة دون ارتكاب المخالفات السنوية بسبب عدم حمل تصاريح الحج ومن ثم التعرض للمخالفة القانونية والغرامات المالية.ويقف الشباب على الإشارات المروية مدة أربع ساعات في كل موقع، وساعة عند كل إشارة مرورية، فيما يتم التنقل بين الإشارات المروية حاملين معهم لوحة إرشادية عليها عبارة «الحج الصحيح.. يبدأ بالتصريح»، وبعد انقضاء الساعات الأربع يتم الانتقال لموقع آخر حيث يتم تبادل المواقع في طرق وشوراع المدينة.يذكر أن الحملة انطلقت قبل عدة أيام في منطقة المدينة المنورة وعدد من مناطق المملكة.

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